Corona virüsünde olası vaka nedir? Sağlık Bakanlığı corona olası vaka tanımı…

Türkiye’de corona virüsü testi pozitif vaka sayısı bin 529’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37’ye çıktı. Sağlık Bakanlığı alınması gereken önlemler konusunda her gün uyarı yaparken herkesi evinde kalmaya ve sosyal izolasyona uyma çağrısı yapıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü endişeleri artırırken herkes COVID-19 belirtilerini merak ediyor. Burun akıntısı belirti sayılıyor mu? Öksürük tek başına belirti mi? İşte Sağlık Bakanlığı’nın Vaka Takip Algoritması’na göre yapılan COVID-19 Olası ve Kesin Vaka tanımları:

Olası Vaka

A:

*Ateş veya akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı) VE

*Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanması VE

*Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veye yakınının yurt dışında bulunma öyküsü

VEYA

B:

*Ateş veya akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı) VE

*Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas eden

VEYA

C:

*Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bbulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı) VE

*Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI) VE

*Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması

VEYA

D:

Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olmsı ve burun akıntısı olmaması

KESİN VAKA

Olası vaka tanımına uyan olgulardan moleküler yöntemlerle SARS-CoV-2 saptanan olgular.