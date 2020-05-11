‘COVID-19 ile mücadelede rutin aşılama programı aksatılmamalı’

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir, COVID-19 salgınının tüm dünyaya aşılamanın önemini bir kez daha hatırlattığını belirterek, “Öyle ki; aşısız bir dünyada yaşamanın ne kadar zor olduğu, koruyucu bir aşı varlığının sağlıklı bir hayat sürdürmek için ne kadar kolaylaştırıcı bir faktör olduğunu gözler önüne sermiştir. Tüm dünya COVID 19 ile mücadele ederken etkin ve güvenilir bir aşısının çıkmasını dört gözle beklemektedir.” dedi.

“HASTALIKLARLA MÜCADELEMİZDE EN ÖNEMLİ UNSUR AŞILARIN VARLIĞIDIR”

“Bugün tüm dünya ülkelerinin sağlıktan ekonomiye, turizmden tarıma, eğitimden sanayiye ve daha bir çok alanda felç eden ve corona virüsünün neden olduğu COVID-19 hastalığına benzer bir çok bulaşıcı hastalığın, bugüne kadar defalarca insanlığı alt üst etmemesinin yegane nedeni bu hastalıklara karşı geliştirilmiş aşıların varlığıdır.” diyen Dr. Özdemir, “Aynı zamanda ülkemizde ve dünyada başarı ile uygulanan aşılama programları sağlığımızı korumakla birlikte dünya düzeninin işleyişine ne kadar katkıda bulunduğu COVID-19 sayesinde bir kez daha ispatlanmış bulunmaktadır.

Aşağıda yer alan resimde COVID ile birlikte rutin aşı programımız içinde bulunan kabakulak, suçiçeği, kızamıkçık ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların yayılma hızı (R0) karşılaştırılmıştır. Bu tablodan da kolayca görülebileceği üzere mevcut aşı programlarında yer alan birçok hastalığın yayılma hızı COVID 19'dan oldukça fazladır ve aşılarının yapılmadığı durumlarda tüm dünyada ne kadar büyük sorunlara yol açacağı rahatça tahmin edilebilmektedir.” diye konuştu.

HER YIL 3 MİLYON ÇOCUK AŞILAR SAYESİNDE HAYATA TUTUNUYOR

Dünyada her yıl ortalama 116 milyon bebeğin aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı aşılanmakta olduğunu ve 3 milyon çocuğun hayatının aşılar sayesinde kurtulduğuna dikkat çeken Dr. Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“Başarı ve titizlikle yürütülmekte olan aşılama programlarının sekteye uğraması ihtimalinde COVID-19 ile yaşanandan çok daha büyük sağlık sorunları ortaya çıkacak ve dolayısı ile hayat durma noktasına gelecektir. Sağlık kuruluşlarının COVID-19 ile mücadele ettiği şu günlerde aşılama için kuruluşa başvuran sağlıklı bireyler için bir risk oluşturacağı düşüncesi hem sağlık çalışanları hem de ebeveynlerin korkulu rüyası haline gelmiştir. COVID-19 ile birlikte yeni bir dünya düzeni gelişmeye başlamış, bunun en önemli bileşenlerinden biri ise sosyal mesafenin korunması olmuştur.

Bunun yanında kişisel hijyen ve yaşam alanımızın temizlik ve dezenfeksiyonun sağlanması 2020 yılından itibaren yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olacaktır. Çocukluk çağı aşılarının COVID-19 öncesinde olduğu gibi hiçbir kesintiye, ertelemeye uğratılmadan sürdürülmesi son derece önemlidir. Bunun sağlanması için sağlık çalışanları, aşıya gelen aileler için COVID-19 riskini minimize ederek aşılama hizmetlerini eskiden olduğundan daha fazla hassasiyet göstererek sürdürmektedir.

Aşı için ailelere poliklinik hizmeti verildiği saatlerden ayrı özel randevular verilmekte, bebek ve çocuklar izole aşı odasına direk alınmakta, aşılama bekletilmeden kurallarına uygun şekilde yapılmakta ve ailenin güvenli bir şekilde Aile Sağlığı Merkezlerini terk etmeleri sağlanmaktadır.”

“TAM AŞILANMA ŞARTTIR. AİLE HEKİMİNİZE GÜVENİN”

“COVID-19 bize bir kez daha göstermiştir ki sağlık dünyada her şeyden önce gelmektedir.” diyen Dr. Hamza Özdemir, “Toplum sağlığının sadece bir virüs nedeniyle bozulduğu durumda dahi hayat durma noktasına gelmekte, ekonomi ve kalkınma alt üst olmaktadır. Oysa mevcut durumda ülkemizde 13 bulaşıcı hastalığa karşı rutin aşılama hizmeti verilmektedir ve bu hizmetlerin ertelenmesi veya durması COVID-19'dan çok daha derin olumsuz etkilere neden olacaktır.

Toplumun ayakta durması için sağlıklı olması nasıl şart ise sağlıklı olmak için de doğumdan itibaren ölüme kadar aşısı bulunan tüm hastalıklara karşı tam aşılanmanın sağlanması şarttır. Aşı hizmetlerinin sürdürülmesi konusunda lütfen Aile Hekimlerimize eskiden olduğu gibi güvenmeli ve aşılarımızı aksatmamalıyız.” dedi.