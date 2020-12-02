Covid-19 servisi hemşiresi Akyol: ‘Virüs kaptık mı?’ endişesiyle çalışıyoruz

Eskişehir’de Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde oturan Kadir ve Nursel İnanç çifti, öğretmen olan kızlarından temaslı olarak corona virüsü kaptı. Yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan çift, evde tedaviye alındı. Yaklaşık 10 gün evde kalan çiftten Kadir İnanç, baygınlık geçirince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve Covid-19 servisine yatırıldı.

“MASKE TAKIN, SOSYAL MESAFEYE UYUN”

Nursel İnanç ise corona hastalığını hafif geçirdiğini ve hala eşi Kadir İnanç ile birlikte Covid-19 servisinde tedavilerinin sürdüğünü ifade etti. Sokakta insanların hala maske takmadığını görmenin çok üzücü olduğunu belirten Nursel İnanç, “Mutlaka maske taksınlar, sosyal mesafelerine dikkat etsinler, kendilerini korusunlar. Ben halsizlik ve iştahım kesildiğinde anladım. Eşim hastaneye getirildiğinde bana da test yaptılar. O zaman pozitif çıktı” dedi. Hastanede tedavileri devam eden Kadir ve Nursel İnanç çifti, yakınları ve torunlarıyla da görüntülü görüşerek hasret gideriyor.

“PSİKOLOJİK OLARAK YIPRANDIK”

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Covid-19 servisi hemşiresi Esra Akyol, her gün corona virüsü kapma endişesiyle çalıştıklarını söyledi. Hasta odalarına girerken kat kat giyinerek coronadan kendilerini korumaya ve hastaları da tedavi etmeye gayret ettiklerini anlatan Akyol, şunları söyledi:

“Hem corona virüsü ile savaşmaya hem de korunmaya çalışıyoruz. Birilerini iyileştirmeye çalışıyoruz. Biraz zor ilerliyor. Serviste hasta odalarımıza girmeden önce önlük, bone, 2 maske, eldiven, siper maske kullanıyoruz. Bu kıyafetlerin içinde çalışmak gerçekten çok zor oluyor. Psikolojik olarak yıprandık aslında. Hastaneden çıktıktan sonra evimize, ailemizin yanına gidiyoruz. Evli olan arkadaşlarımız en çok çocuklarına bulaştırmaktan endişe ediyor. Bazı arkadaşlarımız çocuklarını kendilerinden uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Özellikle genç ya da yaşlı diye ayıramıyorum” dedi.

“VİRÜS KAPTIK MI?’ ENDİŞESİYLE ÇALIŞIYORUZ”

Serviste her yaş grubundan hasta gördüğünü ve genç/yaşlı ayrımı yapmanın yanlış olduğunu ifade eden hemşire Akyol, “Eve gittiğimizde de komple bir temizlik sağladıktan sonra kendime özel hazırladığım odada kalıyorum. Olabildiğince annem ve babamdan uzak kalıyorum. Her gün de ‘acaba corona kaptım mı?’ sorusunu kendime sürekli soruyorum. Dışarı tedbirleri uymayanları gördüğümde hem kızıyorum hem çok üzülüyorum. Farklı duygu durumları yaşıyorum. Herkesin ihtiyaçları var dışarı çıkıyor ama bu biraz keyfe döndüğü zaman bizim işimiz daha da zorlaşıyor. Çünkü hastanelerin doluluk oranları da artmaya başladı. Sayılarımız artmaya başladı. En acı noktası coronaya yakalanan çok arkadaşımız var. Bir arkadaşımın bugün testi pozitif çıktığını öğrendim ve çok üzüldüm. İnsanlardan ricamız, olabildiğince maskelerini takmaları ve evde kalmaları” diye konuştu. (DHA)