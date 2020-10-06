Covid-19 ve grip aynı anda görülebilir mi?

Corona virüsü salgınında, dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 35 milyonu geçti. Her yıl yaklaşık 1 milyar insan ise mevsimsel gribe yakalanıyor. İki hastalığın aynı anda görülmesinin ağır vaka sayısını artıracağı tartışmaları sürerken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim, konu ile ilgili bilgiler verdi.

BELİRTİLERİ AYNI

COVİD-19 ve mevsimsel grip (influenza) her ikisi de benzer yollarla bulaştığını ve benzer belirtilere sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Sevim, “Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, halsizlik, eklem ağrıları her iki hastalıkta da görülebilen şikâyetlerdir, COVİD-19 da ayrıca tat ve koku alma duyusunda azalma ve ishal görülebilir.” şeklinde konuştu.

COVİD-19 tanısında kullanılan bilgisayarlı tomografinin ise bu iki hastalığın ayrımında yeterli olduğunu belirten Doç. Dr. Sevim, grip mevsiminin geldiğini hatırlattı ve şu bilgileri verdi:

Bilindiği gibi İnfluenza mevsimsel özellik gösterir. Kuzey Yarımküre’de yer alan ülkelerde grip salgını Ekim- Kasım aylarında başlar; Mart sonu-Nisan başına kadar devam eder. COVİD-19’da ise mevsimsel bir seyir söz konusu değildir. COVİD-19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz günlerde olası bir grip salgını hastanelerdeki yükü arttıracak ve iki hastalığın belirtileri birbirine çok benzediği için ciddi tanı sorunları yaşanacaktır.

COVID-19 VE GRİP AYNI ANDA GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Bu iki hastalık birlikte görülebilir mi? Doç. Dr. Sevim konu ile ilgili şu bilgileri verdi:

“*COVİD-19 ve influenzanın birlikte görüldüğü vakalar yayınlanmıştır. COVİD-19'da sadece influenza değil diğer viral enfeksiyonlar da birlikte görülebilir.

*Yapılan çalışmalarda vaka sayıları sınırlı da olsa; COVİD-19 hastalarının yüzde 1-4’ünde aynı anda influenza virüsü tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda COVİD-19 ve influenza olan kişilerde hastalığın belirtilerinin ve klinik seyrinin farklılık göstermediği bildirilmiştir. Ancak, vaka sayıları az olduğu için hastalığın nasıl seyredeceği konusunda kesin bir öngörüde bulunmak doğru değildir.

*Önümüzdeki aylarda grip vakalarının artması ve mikrobiyolojik tanı yöntemlerinin daha yaygın kullanılması ile bu konudaki bilgi ve deneyimler de artacaktır.”

GRİP VAKALARI AZALDI

Doğru maske kullanımı, fiziksel mesafenin korunması ve el yıkama önlemlerinin hem Covid-19 hem de influenzadan koruduğunun altını çizen Doç. Dr. Sevim, pandeminin ilk günlerinden itibaren alınan önlemler sonucunda geçen yıla göre tüm dünyada grip vakalarında azalma gözlendiğini belirtti. Grip aşısının da önemine değinen Doç. Dr. Sevim, aşı ile hem hasta sayısının azalacağını hem de sağlık kuruluşlarındaki yükün hafifleyeceğini vurguladı.