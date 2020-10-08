Disleksi farkındalık haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Avrupa Disleksi Birliği-EDA'nın Türkiye temsilcisi Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, 05-11 Ekim Disleksi farkındalık haftası ve 8 Ekim Dünya Disleksi Günü nedeniyle farkındalığı artırmak amacıyla birçok etkinlik ve eğitim düzenliyor.

“DİSLEKSİ GENELLİKLE OKUMA BOZUKLUĞU ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKIYOR”

Kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma-yazma ve dil becerilerinde sorun yaşamasına sebep olan, öğrenme güçlüğü olarak da tanımlanan disleksinin, genellikle okuma bozukluğu şeklinde ortaya çıktığını söyleyen Türkiye Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Atıf Tokar, şunları söyledi:

“Öğrenme güçlüğü ile ilgili erken tanılama ve doğru eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak büyük önem taşır. Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile ortaklaşa yürütülen farkındalık haftası etkinlikleri kapsamında tüm kentte disleksi görselleri yayınlanacak. Ayrıca yine disleksi öğrencileri için eğitimler ve atölye çalışmaları yapılacak. Türkiye disleksi ögrenme güçlüğü derneği Antalya temsilcimiz Zeynep Keleş, görsel sanatlar öğretmenimiz Kıvılcım Kaptan ve organizasyonlar yapan Empati disleksi merkezine çok teşekkür ederim” dedi.