Diyabet hastaları oruç tutmalı mı? Coronadan korunmak için nelere dikkat etmeliler?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi / Avrupa Endokrin Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, Türkiye’de 11 milyondan fazla diyabet hastasını ilgilendiren önemli bilgiler verdi.

Diyabetli hastaların tüm viral hastalıklardan daha çok etkilendiğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, hastalara coronadan korunmanın ve bağışıklığı yükseltmenin yollarını anlattı ve oruç tutan hastalara önemli uyarılarda bulundu.

“Türkiye’de 11 milyondan fazla diyabetli hasta corona virüsü salgınından olumsuz etkileniyor. Diyabetli hastalarda tüm viral hastalıkların daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Uzun süreli diyabet, kan şekerinin düzensiz olması, diyabete bağlı kalp-damar ya da böbrek hasarı bu riski artırıyor. Diyabetli hastalarda corona virüsü hastalığı da daha ağır seyrediyor. şeklinde konuşan Prof. Dr. Yıldız, diyabetli hastalarda corona virüsüne bağlı daha fazla hastaneye yatış ve daha fazla can kaybına neden olduğunu söyledi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMENİN 4 ADIMI

COVID-19 enfeksiyonu olan diyabetli bireylerin tedavisi ile ilgili de bilgiler veren Prof. Dr. Yıldız, diyabetli hastaların corona virüsünden nasıl korunması gerektiğini ve bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebileceklerini anlattı:

*İzolalasyon, fiziksel mesafenin korunması, sokakta maske takılması ve sık el yıkama gibi tedbirlere dikkat etmeli.

*Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için gerekenleri 4 maddede sıralayabiliriz:

*6-8 saat kesintisiz gece uykusu

*Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme

*Egzersiz

*Stres yönetimi

DİYABETLİ HASTALAR KARANTİNADA NELERE DİKKAT ETMELİ?

*Hastaların günlük rutinleri olmalı; her gün aynı saatte kalkıp aynı saatte yatmaya özen göstermeliler.

*Öğün saatleri her gün benzer olmalı. Beslenmeleri doktor ve diyetisyenlerinin önerilerine uygun olmalı. Ayrıca diyabet nedeniyle ek vitamin ya da mineral kullanımına gerek yoktur.

Prof. Dr. Yıldız, egzersizin faydalarını da anlattı. “Her yarım saatte bir birkaç dakika hareket etmek, en azından günde 2-3 kez 10 ila 15 dakika evde ya da sosyal mesafeye dikkat ederek bahçede yürüyüş öneriyoruz.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Yıldız, ağırlık çalışmanın da faydalı olacağını vurguladı.

Prof. Dr. Yıldız, Ramazan ayının corona virüsü salgınına denk gelmesi ile ilgili diyabet hastalarına önerilerde bulundu:

*Oruç ya da aralıklı açlığın vücut bağışıklık sisteminde kanıtlanmış olumlumsuz bir etkisi yok. Ancak Ramazan’da diyabetli hastalarda kan şekerinde aşırı düşme ya da yükselme, vücuttan aşırı sıvı kaybı ya da damar içi pıhtı oluşumu riski artıyor.

*Oruç tutan diyabet hastalarının Ramazan öncesinde tıbbi değerlendirmelerinin yapılmış olması; fiziksel aktivite, öğün planlama, şeker takibi, ilaçların doz ve zamanlamasının eğitiminin alınmış olması gerekiyor.

İftar ve sahur öğünlerinin içeriği ile ilgili de ayrıntılar paylaşan Prof. Dr. Yıldız, sıvı tüketimine ve aşırı fiziksel aktiviteye karşı uyarılar yaptı.

HANGİ DURUMLARDA ORUÇ BIRAKILMALI?

Düzenli şeker ölçümüne önemine değinen Prof. Dr. Yıldız, “Ölçülen şeker değerinin 60’ın altında ya da 300’ün üzerinde olması durumunda o gün tutulan oruç bırakılmalı” dedi.

Ayrıca corona virüsü belirtileri görüldüğünde de orucun bırakılması gerektiğini belriten Prof. Dr. Yıldız, hangi hastaların oruç tutmasının sakıncalı olduğunu da açıkladı.

HANGİ HASTALAR ORUÇ TUTMAMALI?

*Tip 1 diyabetli hastalar ve çoklu insülin kullanan Tip 2 diyabetli olan hastalar oruç tutmamalı.

*Son 3 ay içinde çok yüksek ya da çok düşük şeker nedeniyle hastanede acil tedavi olmuş, şeker düşüklüğünü fark edemeyen, diyabete bağlı kalp damar hastalığı, ileri evre göz, böbrek ya da sinir hasarı olan hastalar, gebeler, yaşlı ve düşkün hastalar yüksek sağlık riski nedeniyle oruç tutmamalıdır.