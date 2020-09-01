Dr. Nevruz Erez corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Türki Tabipleri Birliği, Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nevruz Erez’in COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

2 HAFTADA 7 ACI HABER

Dün gece corona virüsü nedeniyle iki doktorun hayatını kaybettiği haberleri peş peşe geldi. 15 Ağustos tarihinden beri hayatını kaybeden doktor sayısı 7’ye yükselmiş oldu; Dr. Abdurrahman Demir, Aile hekimi Dr. Engin Ünaldı, Uzm. Dr. Ahmet Aydın Şener, Prof. Dr. Refik Çaylan, Dr. Turgut Erkutlu, Dr. Muhanned Mushavah ve son olarak da Dr. Nevruz Erez…

İLGİLİ HABER Bir doktor daha Covid-19'a yenik düştü