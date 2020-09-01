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Dr. Nevruz Erez corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), dün gece iki acı haberi üst üste verdi. Önce Şanlıurfa'da görev yapan Dr. Muhanned Mushavah'ın daha sonra da Dr. Nevruz Erez'in corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. TTB'nin bu duyurusu ile son 2 hafta içerisinde yedi doktor COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş oldu.

Sozcu.com.tr
09:07 -
Haberler Sağlık
Dr. Nevruz Erez corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Türki Tabipleri Birliği, Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nevruz Erez’in COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

2 HAFTADA 7 ACI HABER

Dün gece corona virüsü nedeniyle iki doktorun hayatını kaybettiği haberleri peş peşe geldi.  15 Ağustos tarihinden beri hayatını kaybeden doktor sayısı 7’ye yükselmiş oldu; Dr. Abdurrahman Demir, Aile hekimi Dr. Engin Ünaldı, Uzm. Dr. Ahmet Aydın Şener, Prof. Dr. Refik Çaylan, Dr. Turgut Erkutlu, Dr. Muhanned Mushavah ve son olarak da Dr. Nevruz Erez…

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Son güncelleme: 09:09 01.09.2020
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