Dr. Nevruz Erez corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Türki Tabipleri Birliği, Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nevruz Erez’in COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Dün gece corona virüsü nedeniyle iki doktorun hayatını kaybettiği haberleri peş peşe geldi. 15 Ağustos tarihinden beri hayatını kaybeden doktor sayısı 7’ye yükselmiş oldu; Dr. Abdurrahman Demir, Aile hekimi Dr. Engin Ünaldı, Uzm. Dr. Ahmet Aydın Şener, Prof. Dr. Refik Çaylan, Dr. Turgut Erkutlu, Dr. Muhanned Mushavah ve son olarak da Dr. Nevruz Erez…