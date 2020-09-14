DSÖ’den flaş açıklama: Ekim-Kasım ayları sert geçecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge’den korkutucu açıklama… Kulge, Ekim ve Kasım aylarında Avrupa’da günlük corona virüsü (Covid-19) ölümlerinde artış görmeyi beklediğini açıkladı.

Avrupa’da corona virüsü kaynaklı ölüm sayısının kısmen sabit kalmasına rağmen vakalarda artış raporlanırken, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, endişelere yol açacak açıklamalarda bulundu.

Kluge, açıklamasında şunları söyledi:

“AŞI, PANDEMİNİN SONU OLMAYACAK”

Ekim ve Kasım aylarının sert geçeceğini belirten Kluge, bu dönemde corona virüsüne bağlı daha fazla ölüm görebileceğimizi açıkladı. Kluge açıklamasında, aşı ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Sürekli aşının pandeminin sonu olacağını duyuyorum. Tabii ki olmayacak. Aşının tüm nüfus gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Şimdi bir gruba değil diğerine yardımcı olacağına dair bazı işaretler alıyoruz. Ve sonra farklı aşılar sipariş etmek zorunda kalırsak, tam bir lojistik kabus.”

Kluge, pandeminin sonunun gelmesi için toplum olarak pandemi ile nasıl yaşayacağımızı öğrenmemiz gerektiğinin altını çizdi.

SON HAFTALARDA KESKİN BİR ARTIŞ VAR

Avrupa’daki vaka sayıları son haftalarda keskin bir artış gösterdi, özellikle İspanya ve Fransa’da. Sadece Cuma günü 55 ülkede 51 binden fazla yeni corona virüsü vakası raporlandı. Bunun da Nisan’daki zirveden daha fazla olduğu ifade edildi.

Bu arada, günlük ölümlerin sayısı, Covid-19 ile bağlantılı olarak günde yaklaşık 400-500 ölümle Haziran başından bu yana yaklaşık aynı seviyede kaldı. (DHA)