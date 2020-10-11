Düğün davetiyesinde ‘maske uyarısı yapmıştı… Coronadan hayatını kaybetti

Ordu’da yaşayan ve berberlik yapan Tarık Kul, önceki hafta rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Kul’un yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Ordu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Kul, önceki gün hayatını kaybetti. Kul’un cenazesi corona virüsü tedbirleri kapsamında Kumru ilçesinde toprağa verildi.

Kuaför dükkanında corona virüsü önlemlerine dikkat eden Kul, 18 Temmuz’da İlknur Kul ile evlendi. Kul çifti, düğün davetiyesine de ‘Sağlığımız için maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım’ yazarak davetlileri uyardı.

“ELİNİN KINASI DAHA SOLMADI”

Tarık Kul’un babası Hüseyin Kul, çok üzgün olduğunu belirterek, “Birden rahatsızlanınca hastaneye götürdük. Tahliller yapıldı ve en sonunda durumu iyi değil diye Ordu Devlet Hastanesi’ne sevk ettiler. 2 buçuk ay önce düğününü yaptık, elinin kınası daha solmadı. Allah bu virüs iletini, milletin başından defeder inşallah. Ben yandım başkası yanmasın” dedi.

“DÜĞÜNDE TÜM ÖNLEMLERİ ALMIŞTI”

Acılarının çok büyük olduğunu ifade eden Tarık Kul’un ağabeyi Faruk Kul ise “Tarık’ın testinin pozitif çıktığını söylediler, ben de ‘Tarık genç, atlatır’ dedim. Kardeşim hastaneye yatırıldı, yoğun bakıma yatırıldı, kalbi durdu ve hayatını kaybetti. Düğünde de tüm önlemleri almıştı. Dişinde oluşan apseden dolayı doktorun verdiği antibiyotiği kullanmış ama hapları fazla alınca vücuduna zarar vermiş. En sonunda illet virüsü kapmış, hasta olsa bile hastaneye gitmezdi” diye konuştu. (DHA)