‘Eşimi tanıyamıyorum’ diyen psikiyatriste koşuyor

Dr. Nurettin Kargı, corona virüsü döneminde danışanlarının anlattıklarıyla duyduklarına inanamaz hale geldiğini belirtti. Salgınla birlikte vatandaşların evlerde daha sık zaman geçirmesiyle birlikte şiddetin ve boşanmaların arttığına dikkat çeken Dr. Kargı, evlerde eşler arasında şiddetli kavgalar yaşandığını ifade etti.

Corona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçen sokağa çıkma kısıtlamalarının ilk başlarda vatandaşlara istirahat gibi geldiğine dikkat çeken Kargı, kısıtlama günlerinde birçok vatandaşın hobilerini gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak kısıtlamaların devam etmesiyle birlikte aile bireylerinin aynı evde daha fazla zaman geçirmesiyle evlerde tartışmaların arttığına dikkat çeken Kargı, daha önce birbirlerini sevgi ve saygıyla karşılayan bireylerin zor günler geçirmeye başladığını ifade etti.

AİLE İÇİ ŞİDDET ARTTI

Korona virüs salgını öncesi herhangi bir ailede tartışma yaşandığında aile bireylerinden bazılarının dışarıya çıkıp sakinleştikten sonra eve dönmeleriyle aile içi sorunların daha fazla büyümeden çözüldüğünü vurgulayan Dr. Kargı, ancak sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle aileler tartışma yaşasa da dışarı çıkamayınca gerginliklerin şiddete kadar vardığına son dönemde şahit olduğunu anlattı.

Dr. Kargı, “Ben eşimi böyle tanımazdım. İşine gider gelir ben de işime gider gelirdim. Değişik huyları ortaya çıktı. Anlaşamaz olduk” sözleriyle gelen danışanlarının sayısında artış olduğunu söyledi. Kargı, boşanma düşüncesiyle gelen danışanlarının sayısının da çok olduğunu vurguladı. (İHA)