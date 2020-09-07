‘Estetik ameliyatına göz doktoru girdi’ iddiası

55 yaşındaki Hacı Kalan, yaklaşık 8 ay önce gözlük numarasını değiştirmek üzere özel bir hastaneye muayene olmaya gitti. Göz doktorunun kendisine estetik ameliyat önerdiğini belirten Kalan, ilk ameliyatından sonra 3 kere daha ameliyat olmak zorunda kaldığını ve görme yetisinde yüzde 50 kayıp yaşadığını iddia ederek dava açtı.

Kalan, şöyle konuştu:

“Göz muayenesi için gittiğimde ‘Estetik cerrahi kampanyamız var, yüzün çökmüş gerdirelim mi?’ dediler. ‘Ne kadar olur?’ dedim, ‘4 bin lira’ dediler. Ben de ‘3 bin liram var’ dedim. ‘Yarın arayalım seni’ dediler aradılar ve ‘al paranı gel’ dediler. Hastaneye gittim, elden aldılar parayı. Sonra ameliyata girdim.

Ameliyata göz doktoru girdi. Yüzümü uyuşturdu, baktım makasla kesiyor falan ama tabii hissedemedim. Sonra gözkapaklarımı kestiğini, yüzümün şeklinin değiştiğini gördüm.”

3 DEFA DAHA AMELİYAT ETTİ

Doktorun hatasını düzeltmek için 3 ameliyat daha yaptığını ancak sonucun değişmediğini dile getiren Kalan ilk ameliyattan sonrasını şöyle anlattı:

“Daha sonra hastaneye gittiğimde, ‘sizin doktorunuz buradan ayrıldı’ dediler. Rapor almak istedim, önce vermediler. Daha sonra aldım raporu, doktorun da telefonunu bulduk, çalıştığı hastaneye çağırdı. Bir hafta sonra gittim. Orada da 3 defa ameliyat etti beni. ‘Yaraların iyileşsin bakarız’ dedi.

Baktım şeklim hala aynı. Ondan sonra da avukat tuttum. Beşinci kez ameliyata alacaktı beni. Sonra gazetede benim haberimi görünce, 8 aydır aramayan doktor aradı beni. ‘Niye bu yola başvurdun, ben seni iyileştirecektim’ dedi. ‘Benim canımı yaktın, başkalarınınki yanmasın’ dedim. Avukatımla görüştüm, herhangi bir sıkıntı olmadığını sonuna kadar takip edeceğini söyledi.”

ESTETİK OPERASYONA GÖZ DOKTORU GİRDİ

Hukuki süreç hakkında bilgi veren Avukat Gökhan Miraç Kaçıran ise şunları söyledi:

“Bu arada şunu da belirtmek isteriz, bu operasyonu gerçekleştiren maalesef ki göz cerrahi uzmanı. Yani estetik cerrahi uzmanının gerçekleştirmesi gereken operasyon, göz doktoru olan kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu tür hatalı tıbbi uygulamalar neticesinde doktorlar ve özel hastanelere tüketici mahkemelerinde dava açılabilmekte.

Yeni yapılan değişiklik sonucunda bu tür davalar açılmadan arabuluculuk kurumuna gidilmekte. Bu aynı zamanda taksirle yaralama suçunu teşkil etmekte. Biz müvekkilimiz hakkında İstanbul’daki ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca arabuluculuk kurumuna başvurduk”.

NE HASTANELER NE DOKTOR YANIT VERMİYOR

Kaçıran, dava açılmasından sonra her iki hastaneye ve doktora ulaşmaya çalıştıklarını ancak dönüş alamadıklarını da sözlerine ekledi. (DHA)