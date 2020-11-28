Evde corona hastası varsa nelere dikkat edilmeli?

Pandemiyle mücadele dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Aşı çalışmalarıyla ilgili her ne kadar önemli gelişmeler yaşansa da hastalığa karşı en önemli silah hâlâ tedbir… Maske, mesafe ve el hijyeni bu nedenle fazlasıyla önemli.

Corona hastasıyla aynı evde yaşayan aile fertlerinin ise hastalığa yakalanmaması için bir dizi önlem alması gerekiyor. Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, “Türkiye’de vakaların artış göstermesiyle mahallemizde, apartmanımızda corona testi pozitif çıkan çok sayıda yakınımız var. Bu yüzden ev içerisinde dikkat etmemiz gereken konular çok önemli” diyor.

EN AZ 10 DAKİKA ODAYI HAVALANDIRIN

Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, çok önemli uyarılarını peş peşe sıraladı:

* Corona virüsünün eşyaların üzerinde kalma süreleri çok sınırlı. Dolayısıyla evimizdeki eşyaları, dışarıdan getirdiğimiz eşyaları uzun uzun dezenfekte ediyorduk ya, buna artık ihtiyaç duymuyoruz.

* Corona, insandan insana bulaşıyor havada asılı kalıyor. Dolayısıyla, izolasyon sürecinde hasta olan bir kişinin kendisine özel bir odada kalmasında yarar var.

* Hasta olan kişinin dinlenmesi ve evdeki diğer bireylere hastalığı yaymaması açısından ayrı bir odada kalması fayda sağlayacaktır.

* Bu odanın her saat başı iklim koşulları izin verdiği müddetçe en az 10 dakika süreyle havalandırılmalıdır. Böylece, ikinci bulaşma yolunu atmış oluyoruz.

ORTAK ALANLARDA MASKE ŞART

* Hasta olan kişi, tuvalete, banyoya evin başka alanlarına geçecekse mutlaka maske kullanmaya devam etmesi gerekmektedir.

* Coronaya yakalanan hastayla tabak, bardak gibi kullandığımız ortak eşyalarımızı ayrı yıkamasına gerek yok. Bizim eşyalarımızla yıkanabilir. Yediğimiz yemeklerle, kullandığımız eşyalarla bu virüs bulaşmıyor.

* Bu virüs, havada asılı kalıyor ve kişiden kişiye yüz yüze bulaşıyor bu yüzden hem hasta olan kişinin hem de diğer aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin ellerini sık sık yıkaması gerekmektedir. (DHA)