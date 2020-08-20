Gaziantep ve Bitlis’te corona alarmı: PTT şubeleri kapatıldı

Gaziantep'te PTT'nin ‘Çarşı' şubesi, çalışanlarda çıkan Covid-19 nedeniyle kapatıldı. Kapatılan şubenin önüne bariyer çekilerek, vatandaşların yaklaşması engellendi.

Şahinbey ilçesine bağlı Eski Saray Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesi çalışanlarında Covid-19 virüsü tespit edilmesinden sonra karantinaya alınan şube kapatılarak etrafına bariyer çekildi. PTT şubesine gelen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için “Merkezimizde Covid-19 tespit edilmiştir. Geçici olarak hizmete kapatılmıştır” yazısı asıldı.

BİTLİS’TE DE BİR ŞUBE KAPATILDI

Pozitif vaka sayısında artışın devam ettiği ilçelerden biri olan Bitlis'in Tatvan ilçesinde PTT çalışanlarının büyük kısmının korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine PTT Tatvan şubesi ikinci bir emre kadar kapatıldı. Kapatılan PTT’nin kapısına, “Korona virüs salgınının merkezimiz çalışanlarında yayılması nedeniyle ikinci bir emre kadar merkezimiz tüm işlemlere kapatılmıştır. İş ve işlemlerinizi en yakın Bitlis merkez ve Güroymak PTT merkezlerinde yapabilirsiniz” duyurusu asıldı.

(İHA)