Genç hekimler: Hastanelerdeki organizasyon eksikliği en büyük sorun

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu, COVID-19 pandemisi sürecinde hastanelerde yaşanan organizasyonsuzluğun yol açtığı sorunlara ve bu sorunların tüm sağlık çalışanlarını ve özel olarak da asistan hekimleri nasıl etkilediğine dikkat çekti.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu’nun yaptığı açıklamada; “Sağlık Bakanlığı pandemi yönetiminde sağlık meslek örgütlerinin desteğini almayı reddetmiş, birbiri ardına çıkardığı ve kendi içinde çelişkiler barındıran yönetmeliklerle sahada aktif çalışan personeli büyük bir belirsizlik içerisine sürüklemiştir” denildi.

“EN BÜYÜK SORUN ORGANİZASYON EKSİKLİĞİ

Genç hekimler, pandemi süresince yaşanan aksaklıkların temel nedeninin organizasyon eksikliği olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, “Hastanelerdeki organizasyon eksikliği sürecin başından itibaren en büyük sorun olarak kendini göstermektedir. Bunun sonucu olarak özellikle asistan hekim ve hemşirelerde daha belirgin olmak üzere, tüm sağlık emekçilerinin iş yükü artmış, artan iş yükü virüs maruziyetini de beraberinde getirmiştir” görüşlerine yer verildi.

“PSİKOLOJİK BASKI OLUŞTURULUYOR”

Önceden eğitim verilmeden, aynı gün ya da bir gün önce sms veya telefon aramaları ile yapılan görevlendirmelerin asistan hekimler üzerinde psikolojik baskı oluşturduğunu belirten genç hekimler, “Belirsizliğin verdiği gerginlik ruh sağlığı açısından negatif sonuçlar doğuruyor, bu da yoğun çalışan asistan hekimi daha da yoruyor. Bu yorgunluğun immün sistem üzerindeki etkisi sağlık çalışanlarını enfeksiyona yatkın hale getiriyor. Planlamaların yönetim tarafından uygun şekillerde yapılmaması farklı branşlarda çalışan hekimler arasındaki gerginliği arttırmakta, iş barışını bozmakta, adaletsizlik duygusunu pekiştirmektedir” uyarısında bulundu.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA RUTİN TEST YAPILMIYOR”

Yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının dinlenmesine fırsat verilmediğinin altı çizilerek şu görüşlere yer verildi; “Temaslı sağlık çalışanlarına belirli aralıklarla rutin test uygulanması yapılmamaktadır. Sağlık çalışanı semptomatik olana kadar COVID-19'a yönelik herhangi bir test çalışılmamaktadır. Bu durum asemptomatik dönemde bulaş riskini arttırmakta ve tedavinin aksamasına sebep olmaktadır.”

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