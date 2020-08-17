Genel Sağlık-İş: Sağlık Bakanı Twitter’ın başından kalkıp sahaya inmeli

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, yaptığı yazılı açıklamada siyasi iktidarın epidemiyolojik verilerle değil, ekonomik kaygılarla normalleşme sürecine kademesiz ve hızlı bir geçiş yaptığını, pandemiyle mücadele sorumluluğunu vatandaşa bıraktığını belirtti.

Bacaksız’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

* Bugün salgının şiddeti artmış, rakamlar nisan ayı verilerine yaklaşmıştır. Yükselişe geçen vaka sayıları yaklaşan sonbahar ayları için endişelerimizi artırmaktadır.

* Sağlık çalışanları arasında Covid-19 tanısı konulanların sayısı giderek artmaktadır.

* Sağlık çalışanları, yoğun stres altında tükenmiş, sonbaharı hasta, yorgun, tükenmiş karşılamaktadır.

BAKAN’A “TWİTTER’IN BAŞINDAN KALK” ÇAĞRISI

* Sağlık çalışanlarının sorunlarına karşı kör, sağır, dilsiz olan siyasi iktidar, böyle devam ederse çalışacak sağlık çalışanı bulamayacaktır.

* Sağlık Bakanı’na Twitter’ın başından kalkıp sahayı dolaşması çağrısında bulunuyoruz.

* Sağlık hizmetlerinin sürdürülemez bir hal alması, salgınla mücadelede ciddi sorunlara yol açacaktır.

“SONBAHAR’A DİKKAT!”

Sonbaharda daha da artması beklenen iş yüküne karşı, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına yönelik planlama yapması gerektiğinin altını çizen Bacaksız, şu önerilerde bulundu:

* Öncelikle personel açığının giderilerek, yoğunluğun fazla olduğu birimlere yönelik personel planlaması ivedilikle yapılmalı.

* Yorgunluk ve uykusuzluğun bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkisi düşünüldüğünde personel yetersizliği nedeniyle uzun ve kesintisiz çalışma saatlerine maruz kalan sağlık çalışanları dinlendirilmeli.

* Sağlık çalışanlarına yeterli kişisel koruyucu ekipman sağlanmaması hem sağlık personelinin kişisel sağlığını hem de toplum sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ediyor.

* Bütün sağlık çalışanları için yeterli miktarda kişisel koruyucu ekipman sağlanmalı.

“DÜZENLİ ARALIKLARLA PCR TESTLERİ YAPILMALI”

* Sağlık çalışanları arasında Covid-19 tanısı konulanların sayısı artmasına rağmen PCR testi konusunda sorunlar yaşanıyor.

* Sağlık çalışanlarına düzenli aralıklarla PCR testi yapılmalı. Covid-19 pozitif olan sağlık çalışanlarının karantina ve tedavi prosedürleri hızla uygulanmalı.

* Semptom göstermeyen ancak testi pozitif çıkan sağlık çalışanları hem kendi sağlığının korunması hem de virüsü başkalarına bulaştırmaları olasılığı da düşünülerek, çalıştırılmamalı.

* Büyük risk altında çalışan sağlık personeli enfekte olup ailelerine de bulaştırmaktan endişe etmektedir.

* Sonbaharda sağlık çalışanlarının konaklama ihtiyacının artacağı düşünülerek, sağlık çalışanlarının konaklama sorunu acilen organize edilmeli.

“TEMEL ÜCRETLER İVEDİ OLARAK İYİLEŞTİRİLMELİ”

* Okulların online eğitime devam edeceği gerçeğinden hareketle sağlık çalışanlarının çocukları için kreş sorunu çözülmeli.

* Yaşanan acı tecrübeler kreş sorunun ne kadar hayati bir mesele olduğunu gözler önüne sermiştir.

* “Döner sermaye tavandan ödenecek” safsatası bırakılıp, sağlık çalışanlarının ekonomik sorunlarına son verecek gerçekçi düzenlemeler hayata geçirilmeli. Tüm sağlık çalışanlarının temel ücretleri ivedi olarak iyileştirilmeli, insan onuruna yaraşır ücret düzeyi sağlanmalı.

* Pandemi ile mücadelenin etkin ve verimli olabilmesi, toplum sağlığının korunabilmesi için sağlık hizmetlerinin en önemli parçası sağlık çalışanlarının sorunlarına acil çözümler üretilmeli, gerekli planlamalar ivedilikle yapılmalı.