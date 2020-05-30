Günde 400 bin test yapılmalı

9.Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in doktoru, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, coronayla mücadelede Türkiye'nin geçirdiği deneyimi anlattı. Acil yoğun bakım doktoru olan ve biyokimya dalında doktora yapan Cesur, corona raporu da hazırladı. İşte anlattıkları:

İYİ BESLENİN: Virüs için endişelenmeliyiz ve ciddiye almalıyız. Ölümcül olsa da vakaların yaklaşık % 80'i hafif ve orta derecededir. İnsanlar 1-2 haftada iyileşir. Panik için zaman yok. Yapmamız gereken, kendimizi ve çevremizi korumak için hijyen kurallarına uymak. Bağışıklık sistemini güçlendiren ise; iyi beslenme, günde 8 saat uyuma, stresten uzak kalma ve egzersizdir.

TESTLER YETERSİZ: Türkiye, test yapma kriterlerini değiştirmeli, genişletmeli. DSÖ, ‘Dünyada günde 40 milyon test yapılmalı' dedi. Türkiye'nin nüfusu dünya nüfusunun yüzde 1'i. Türkiye, DSÖ'nün önerisine göre günde 400 bin test yapmalı ki bu hadiseyi kısa sürede bitirebilsin. Tedbirleri yeterli almadığınızda bunu daha geniş zamanda bitirebilirsiniz. Ama bu yeni ölümler, vakalar, ekonomik iflaslar demektir. Derhal DSÖ'nün önerdiği kodlama sistemine geçilmeli.

Virüse yakalanmış gibi davranmalıyız

İYİ Partili Aylin Cesur, coronayla mücadele için “Virüsün, genleri dolayısıyla Türklere bulaşmayacağı, sarımsakla, kelle paça ile baş edilebileceği iddia ediliyor. Enfeksiyon yayılımını yavaşlatmak istiyorsanız yapmanız gereken virüse yakalanmış gibi davranmak” dedi ve şu bilgileri verdi:

“Covid-19 bir dizi semptoma sahip. Çin'deki onaylanmış verilere göre, yaygın semptomlar, % 88 ateş, % 68 kuru öksürük, % 38 yorgunluk, % 33 balgam, % 19 nefes darlığı, % 15 eklem-kas ağrısı, % 14 boğaz ağrısı, % 14 baş ağrısı, % 5 bulantı veya kusma, % 5 burun tıkanıklığı ve % 4 de ishaldir.”

‘Erkeklerde risk daha fazla'

Cesur, şunları söyledi: “En yüksek ölüm oranları 60 yaş ve üzerinde ve erkeklerdedir. Çalışmalarda, ölüm oranı yetişkin erkek hastalarda yüzde 2.8, kadın hastalarda yüzde 1.7 olarak belirlendi.

Ülkelerden bildirilen oranlar genelde kadın ve erkeklerde eşit oranda tutulum olduğunu göstermiştir ve oran için kabaca yüzde 50, yüzde 50 de diyebiliriz. Ağır seyreden hastalık ve ölüm oranları erkeklerde belirgin biçimde yüksek.

Ölenlerin yaklaşık yüzde 70'i de erkeklerden oluşuyor. Altta yatan hastalıklar veya sigara içmede farklılıklar var. Çocuklar ise vakaların küçük bölümünü oluşturuyor. 18 yaşın altında ölümle sonuçlanan vaka sayısı, dünyadaki tüm vakaların yüzde 0.2-0.4‘ü kadar.”