Hekim Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Akçakaya: Corona kahramanlarına ‘alkışla yetinin’ dediler!

“Bir yandan çokça konuşulan, hekimlere ve sağlık çalışanlarına ‘tavandan performans ödemesi’, diğer yandan bunun gerçek olmaması! Malum 3 aylık süre 31 Mayıs’ta bitti fakat verilen sözlerin gerçek olmadığı anlaşıldı! Birçok hekim ve hemşire ek bir ödeme alamadı. Hayatlarını ortaya koyarak Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları yeni bir genelgeyle şoka uğradı. Genelge uyarınca ödemelerin “başhekim insiyatifiyle”, başhekimin “belirlediği” kişilere verilmesi şeklinde düzenlenmesine doktorlar çok öfkeli!” şeklinde konuşan Hekim Hakları Derneği Başkanı Adem Akçakaya, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının performans mağduru olduklarını vurguladı.

‘MAALESEF HEKİMLER KANDIRILDI’

Akçakaya; “Pandeminin yüksek olduğu 3 aylık süre içinde hekimlerimiz büyük risk altında çalıştı, birçok hekimimiz hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanan sağlık çalışanı sayısı 7 binlere yükseldi. Bu yıpratıcı koşullar altında görev yapmalarına rağmen verilen vaatler gerçekleşmedi, doktorlar beklentiye sokuldu ve maalesef kandırıldılar” dedi.

Uygulamadaki adaletsizliklere değinen Prof. Akçakaya; “Sağlık çalışanlarına tavandan performans ödemesi sözü verildi, özellikle ‘üniversite hastanelerinde performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız’ denildi, corona virüsü ile mücadele eden sağlık çalışanları motive edildi. Ancak ek ödeme vakti geldiğinde şok yaşattılar” açıklamasını yaptı.

PERFORMANS MAĞDURU OLDULAR!

Hastanelerin yönetimi tarafından sağlıkçıların “Covid-19 hastası bakanlar ve bakmayanlar olarak” ikiye bölündüğüne dikkat çeken Akçakaya, doktorların dışında sayıları 400 binlere varan sağlık personelinin de “performans mağduru” olduğunu vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü;

“Biz meslektaşlarımız ile büyük bir aileyiz, corona virüsü sürecinde aile hekimi, kamu ve özel hastane çalışanı, iş yeri hekimleri gerekse sağlık yöneticilerimizle bir bütün olarak pandemi sürecinde mücadele ettik. Ne var ki desteğin kapsamı maalesef yetersiz kaldı.”

Hekim Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Adem Akçakaya bu uygulamanın adaletsiz bir uygulama olduğunu ve sağlık personeli arasındaki iç huzuru bozduğunu belirtti. “Covid-19 hastalarının geldiği dönemde ek ödemeler adaletsiz bir şekilde dağıtılmıştır. ‘Performans mağduru’ olan sağlıkçıların kendi aralarındaki huzur bozulmuştur” şeklinde konuştu.

DAĞITIMDA ADALETSİZLİK YAŞANDI

Hekim Hakları Derneği Yürütme Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Nedim Uzun ise “Corona virüsü hastalarının acil serviste teşhis ve tedavi süreçlerinde aktif olarak görev aldım. Normal vatandaşın hastanenin sınırlarına bile uğramaya korktuğu zamanlar hastanede görevli tüm sağlık çalışanları, aile hekimleri, iş yeri hekimleri, özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımız, sağlık yöneticileri dâhil herkes riski göze alıp görevlerini hakkıyla yaptılar. Bu süreçte bize verilen desteği önemsiyorum fakat kapsamı maalesef dar kalmıştır” dedi.

Özellikle İstanbul'daki hastanelerde tavandan döner verilen hekimlerin belirlenmesi konusunda da adaletsizlikler yaşandığını anlatan Dr. Uzun, 2 ayrı hastaneden örnek vererek, “Görev yaptığım hastanede corona virüs hastalarının radyoloji raporlarını yazan meslektaşımıza tavandan ödeme yapılırken diğer bir hastanede ise bu ödeme yapılmamıştır!” dedi. Dr. Uzun, ayrıca kamu hastanelerinin pandemi sürecinde gelirleri düştüğü için önümüzdeki aylarda çoğu hekimin hiç bir şekilde ek ödeme alamayacağını da anımsattı.

HEKİMLERİN HAYAL KIRIKLIĞI

Prof. Dr. Akçakaya, önce “tüm sağlık çalışanlarına tavandan ek ödeme yapacağız” deyip, sonra azınlık bir kısım hekimlere tavandan ödeme yapılmasını şiddetle eleştirdi. Diğer hekimlerin mağdur edilmesinin hiçbir açıklamasının olamayacağını belirten Akçakaya, “Tüm doktorlar pandemi servisinde çalışmıyor” şeklindeki ayrımcı yaklaşıma meslektaşlarının çok öfkeli olduğunu, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Hastaneye gelen ve çalışan tüm personelle birlikte aile hekimleri, İş yeri hekimleri ve sağlık yöneticilerine tavandan ek ödeme yapılmalıdır! Pandemi sonrası süreçte de meslektaşlarımız desteklenmelidir. Bakanlık ve idareciler meslektaşlarımızı bir bütün olarak değerlendirip, sağlık personelinin hakkı olan tavandan ek ödemelerini geriye dönük olarak vermelidir.

Her iki Bakanımızın da bu konuyu çözmesini bekliyoruz. Bu süreçte özellikle aile hekimlerimiz, özel sağlık kurumlarında çalışan meslektaşlarımız mağdur olmuştur. Bu mağduriyetlerin giderilmesi hususunda sorumluları göreve davet ediyorum. Biz her türlü katkıyı vermeye hazırız.”