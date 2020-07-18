İstanbul Tabip Odası açıkladı: Bağış kampanyası engellenmeye çalışılıyor

Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocuklarının eğitimi için geçen günlerde başlattığı “Dr. Yavuz Kalaycı'nın Çocukları Bizlere Emanet” kampanyasının İstanbul Valiliği tarafından engellendiğini belirten İstanbul Tabip Odası, “İstanbul Valiliği tarafından tarafımıza yapılmış yazılı bir bildirim olmadığını, bağış kampanyamızın devam ettiğini, kampanyanın durdurulduğuna dair yazılı bir bildirim olması durumunda da gerekli hukuki süreci başlatacağımızı bildiriyoruz” denildi.

“KÜÇÜK KIZLARIMA SAHİP ÇIKARSINIZ DEĞİL Mİ”

Dr. Kalaycı'nın hayatını kaybetmeden önceki son mesajının, “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız, değil mi?” şeklinde olduğu anımsatılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

* İstanbul Tabip Odası olarak 22 Nisan tarihinde yaptığımız açıklamada ailenin de izni alınarak, bağış kampanyası açmak için gerekli müracaatın tarafımızdan yapılacağını açıklamıştık. İTO Yönetim Kurulu 28 Nisan 2020 tarihli toplantısında Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocuklarının eğitim ve öğretim masrafları ile sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak üzere üç ay süreli bir bağış kampanyası açılmasına karar verildi.

* Kampanya için Dr. Yavuz Kalaycı'nın eşinden yazılı muvafakat alınıp diğer gerekli belgeler de hazırlanarak 7 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu.

BİR GÜN İÇİNDE 160 BİN TL ÜZERİNDE BAĞIŞ

İlgili müdürlükten odaya gönderilen 9 Temmuz tarihli yazı ile kampanyaya İstanbul Valilik Makamının izin verdiği kaydedilen açıklama bir gün içinde 160 bin TL’nin üzerinde bağışta bulunulduğunu ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 08.07.2020 tarihli ve 60064 sayılı Olur'ları ile izin verildiği ve yardım toplama faaliyetinin denetimi amacıyla bir görevlinin denetçi olarak görevlendirildiği bildirildi. Bunun üzerine sadece ‘Dr. Yavuz Kalaycı'nın Çocukları Bizlere Emanet’ Bağış Kampanyasında kullanılmak üzere banka hesapları tarafımızdan açıldı ve 16 Temmuz günü web sitemizden duyuruldu. Kampanya hekimler ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı daha ilk bir gün içinde 160.000 TL'nin üzerinde bağışta bulunuldu.

“KALAYCI'NIN ÇOCUKLARI BİZLERE EMANET”

İstanbul Tabip Odası’nın yaptığı açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:

* Kampanyanın duyurulmasından bir gün sonra, 17 Temmuz 2020 günü ise hiç beklemediğimiz bir olay yaşandı” denilen İTO açıklamasında, “İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nden bir görevli arayarak ‘Dr. Yavuz Kalaycı'nın Çocukları Bizlere Emanet' Bağış Kampanyasının İstanbul Valiliği tarafından durdurulduğunu sözlü olarak tarafımıza iletti.

* Öncelikle İstanbul Valiliği tarafından tarafımıza yapılmış yazılı bir bildirim olmadığını, bağış kampanyamızın devam ettiğini, kampanyanın durdurulduğuna dair yazılı bir bildirim olması durumunda da gerekli hukuki süreci başlatacağımızı bildiriyoruz. İstanbul Valiliği'ne soruyoruz: Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybeden bir hekimin geride kalan çocuklarıyla ilgili, gerekli bütün belgelerin hazırlanıp, başvurusu yapılıp, gerekli izin alınarak başlatılan ‘Dr. Yavuz Kalaycı'nın Çocukları Bizlere Emanet' Bağış Kampanyasını niçin engellemeye çalışıyorsunuz? Bütün hekimlerin ve vatandaşların vicdanlarında büyük tepkiye yol açmaya mahkûm bu engelleme girişiminden derhal vazgeçiniz.