‘Kahramanların yükünü hafifletin: Sağlıkçı atamalarını yapın’

Corona virüsü salgını döneminde Türkiye’de tüm sağlık emekçileri olağanüstü gayretle canı pahasına mücadele ederken, 620 bin sağlıkçı da sahada görev almak için atama bekliyor. Sağlıkçılar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabına her gün çağrıda bulunurken, milletvekilleri de atamanın yapılmasını talep ediyor.

BAKAN SÖZ VERDİ ANCAK…

2018 KPSS puanıyla atanmayı bekleyen 620 bin kişi, 14 aydır atama bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eylül ayında “1-2 hafta içinde atama olacak” açıklaması yaparken, yüzbinlerce sağlıkçı, Koca'dan gelecek atama haberini bekliyor.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, konuyu TBMM gündemine taşıyarak 620 binin üzerinde sağlıkçının istihdam durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. Bu zorlu görevi üstlenmeye hazır binlerce yetişmiş insanın bekletildiğini belirten Beko, “Kimse kılını kıpırdatmıyor. Kamusal nitelikli sağlık üretimini sağlayacak hazır insan gücünün işlerlik kazanması yönündeki beklenti ne yazık ki yerine getirilmiyor” dedi.

GELECEK UMUTLARINI YİTİRİYORLAR

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Yapılan tüm çağrılara karşın kamuya atamalar konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma kamusal alan hep atama bekliyor ama kimse kılını kıpırdatmıyor. KPSS’ye girip yüksek puan alan gençlerimiz ne yazık ki atanmıyor. Onlar gelecek umudunu yitirirken, ülkemizin geleceği heba ediliyor. Bu olağanüstü süreçte personel eksikliği derhal giderilmeli, atama bekleyen yüz binlerce sağlıkçımız sağlık ordusuna dahil edilmelidir” dedi.

YENİ SAĞLIKÇI DESTEĞİ ŞART

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Sağlık Bakanı Koca’ya “Atama bekleyen sağlıkçılar beklemekten sıkıldı… Sağlıkçı evde beklemesin Çalışan, yorulan sağlıkçılara yeni sağlıkçıların desteği şart. Virüs artıyor. Sağlıkçıya büyük ihtiyaç var. Bu sesi duyun! Sözünüzde durun!” derken, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da “Salgının hızı giderek artıyor ve mevcutta ki sağlık çalışanlarımız yıprandı. İleride yaşanabilecek felaketlere karşı hazırlıklı olmalıyız ” dedi.

KAHRAMANLARIN YÜKÜNÜ HAFİFLETİN

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise Bakan Koca’ya “Kahramanların yükünü hafifletin. Atama bekleyen sağlıkçıların atamasını yapın” diye seslendi.