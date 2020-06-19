Kuş gribinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi… Kuş gribi nedir?

Solunum ve sindirim sisteminde normal grip belirtileri ile ortaya çıkan, çok bulaşıcı ve ölüme neden olan bir hastalık olan kuş gribinin bilinen en yaygın formu H5N1’dir. İlk olarak 1997 yılında insanlarda keşfedilen kuş gribi hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde… Kuş gribi nedir? Kuş gribinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

KUŞ GRİBİ NEDEN OLUR?

Birkaç tür kuş gribi olmasına rağmen, H5N1 insanları enfekte eden ilk kuş gribi virüsüdür. İlk enfeksiyon 1997 yılında Hong Kong'da ortaya çıktı. Salgın hastalıklı kümes hayvanları ile bağlantılıydı.

H5N1 doğada yaşayan su kuşlarında doğal olarak bulunur, ancak evcil kümes hayvanlarına da kolayca bulaşabilir. Hastalık, enfekte kuş dışkılarıyla, burun salgılarıyla veya ağız veya gözlerden salgılarla temas yoluyla insanlara bulaşır.

Pişirilmiş kümes hayvanlarının veya enfekte olmuş kuşların yumurtalarının tüketilmesi kuş gribini bulaştırmaz, ancak yumurtalar çiğ olarak ya da az pişmiş (Cıvık) olarak servis edilmemelidir. Et, 73.9ºC iç sıcaklığa kadar pişirilmiş olması durumunda güvenli kabul edilir.

KUŞ GRİBİ BELİRTİLERİ

Aşağıdaki gibi tipik grip benzeri belirtiler yaşıyorsanız bir H5N1 enfeksiyonu olabilir:

– Öksürük

– İshal

– Solunum güçlüğü

– Yüksek ateş (38 ° C üzeri)

– Baş ağrısı

– Kas ağrıları

– Keyifsizlik

– Burun akması

– Boğaz ağrısı

Kuş gribine maruz kalırsanız, doktora veya hastaneye varmadan önce çalışan personele haber vermelisiniz. Onları önceden uyarmak, size uygulanacak tedavi öncesi çalışanları ve diğer hastaları korumak için önlem almasını sağlayacaktır.

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Avian İnfluenza, tavuk vebası, pestis avium olarak da bilinen kuş gribi sadece kanatlıları değil, insanları ve diğer hayvanları da enfekte eden viral bir enfeksiyondur. Virüsün çoğu formu kuşlarla sınırlıdır. H5N1, kuş gribinin en yaygın şeklidir. Kuşlar için ölümcüldür ve bir taşıyıcıyla temas eden insanları ve diğer hayvanları kolayca etkileyebilir. Hasta tavuklarda yüksek bulaşıcılığı olan bu hastalık ilk kez 1878 yılında İtalya’da tespit edilmiş ve “tavuk vebası” olarak adlandırılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, H5N1 ise ilk olarak 1997'de insanlarda keşfedildi ve enfekte olanların yaklaşık yüzde 60'ını öldürdü. Şu anda, virüs insandan insana temas yoluyla yayılmamaktadır. Yine de bazı uzmanlar H5N1'in insanlara pandemik bir tehdit oluşturma riski taşıyacağından endişe ediyorlar.