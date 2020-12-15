Pandeminin tetiklediği yeni bir hastalık

Pandemi süreci güçlü bir bağışıklık için büyük bir öneme sahip olan uyku düzenini ve kalitesini de bozdu… Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Karaman, Covid-somnia olarak adlandırılan bu ciddi problemle ilgili önemli bilgiler verip, tavsiyelerde bulundu… İşte onlar:

NELERE YOL AÇIYOR?

Covid-19 salgını nedeniyle pek çok kişi, süresi bilinmeyen benzeri görülmemiş bir stres yaşıyor. Bu sadece gündüz stresi, kaygı ve depresyon düzeylerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda uyku kalitesini de bozuyor. Daha da önemlisi, uykunun duygu düzenlemede oynadığı temel rol nedeniyle, uyku bozukluğunun ertesi gün duygusal işleyiş üzerinde doğrudan sonuçları olabiliyor.

KİMLERDE YAYGIN?

3 ay boyunca haftada en az 3 gün 30 dakikadan uzun süre uykuya dalamamak kronik uykusuzluk (insomnia) olarak tanımlanıyor. Pandemi döneminde ciddi şekilde artan insomnia problemi Covid-somnia olarak isimlendiriliyor. Değişen çalışma programları ve gereksinimleri ile karşı karşıya olanların, sağlık kaygısı yaşayanların, çocuk bakımı ve evde eğitimle ilgilenenlerin uyku kalitesinde bozulma riski daha yüksek oluyor.

İŞTE TAVSİYELER

Siz de son zamanlarda uykusuzluk problemi yaşıyorsanız, işte bu sorunla başa çıkma yolları:

– Gece telefon ve sosyal medya maruziyetini azaltın.

– Yatağı sadece uyku için kullanın ve karanlıkta uyuyun.

– Akşamları çay, kafein ve alkolden uzak durun.

– Geç saatte pandemi konulu programlar ve haberler izlemeyin.

– Gündüz saatlerinde uyumayın.

– Bilgisayarla ilgili işleri gündüz saatlerinde yapın.

– Düzenli egzersizi ihmal etmeyin.

– Günlük yaşamınızı etkileyen bir anksiyete gelişmişse psikiyatrik destek alın.

– Psikiyatristin ya da psikoloğun önereceği bilişsel davranışçı terapi öğelerini uygulayın.