Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı! Dornaz Alfa ile ilgili yeni detaylar

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından aşı çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Ovalı, ilk partide 2 milyon dozu hedefledikleri aşının birinci basamağı olan hayvan deneylerinin sorunsuz devam ettiğini açıkladı.

Prof. Dr. Ovalı, “Amaç, eylülde klinik testlere başlamak” bilgisini paylaştı.

DORNAZ ALFA İLE İLGİLİ VERİLER YAYINLANDI

Ovalı, yaptığı açıklamada “Dornaz Alfa’nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda bir antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettiğimiz ilk laboratuvar ve klinik verilerimiz preprint olarak yayınlandı” ifadelerini kullandı.

OVALI NE DEMİŞTİ?

Ovalı, 16 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımda “1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz Alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim” demişti.