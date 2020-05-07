Prof. Dr. Tufan Tükek cevapladı: Corona virüsü mutasyona mı uğruyor?

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Ögretim Üyesi ve Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek, corona virüsü salgınında ve COVID-19 hastalığının genel tablosunda gelinen son noktayı yorumladı.

“AŞIDAN DAHA HIZLI OLACAK GİBİ”

Prof. Tükek sosyal medya hesabından “Virüsün mutasyona uğrayıp şiddetli hastalık yapma ihtimalinin azalması sanki aşı geliştirmekten daha hızlı olacak gibi. Şimdilerde gördüğümüz hastalık şiddetinin azalması acaba ondan mı?” açıklamasını yapmıştı. Konu ile ilgili sozcu.com.tr’ye bilgiler veren Prof. Dr. Tükek, Türkiye’de ve dünyadaki corona virüsü hastalığının genel tablosunda yavaş yavaş değişiklikler olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

NORMAL BİR GRİP GİBİ ATLATABİLİRİZ

Bahsettiğim durumdaki mutasyonu vaka sayısındaki düşüşe değil ama hastalık tablosunun hafiflemesine, ağır vakaların görülmesindeki azalmaya bağlayabiliriz. Vaka sayısındaki düşüş sosyal izolasyonla sağlanmaya çalışılıyor ama virüsün ağır hastalık yapma özelliğinin ortadan yavaş yavaş kalktığını görüyoruz. Bu nedenle salgının, ilk başladığında çok ağır, zatürreye varan sonuçlar yaratırken, şu an birçok hastada asemptomatik, normal bir grip ya da nezle gibi seyredebildiğini görüyoruz.

Virüsün mutasyonlarında RNA’dan kopma, parça değişikliği ile oluyor. Virüs antijenik özelliğini kaybettiği için, hücre içine girse de yabancı bir durum gibi algılanmıyor ve böylece hastalık ayakta geçirilebiliyor.

AĞIR VAKA SAYILARI AZALDI

Bize bu durumu söyleten şey şu ki; artık Mart ayındaki ağır vakaları çok fazla görmüyoruz. Vaka sayısı yarıya düştü ama hastaneye yatan hasta sayısında artma yok. Birkaç gün önce de ABD’de bu konu ile ilgili, virüsün RNA’sında kırılmalar oldu şeklinde bir yazı çıktı. Neler olacağını bize zaman gösterecek.

Peki bu kırılma ne sağlayacak? Böylece toplumda birçok kişi hastalığı farketmeden geçirecek. Virüs kısa bir süre içinde ortadan kalkmayacağına göre insanlar bağışıklandıkça virüs de çoğalabileceği bir organizma bulamayacak. Tıpkı çiçek virüsü gibi… Aşılanma sayesinde bu gibi virüslerden korunabiliyoruz. Tabi bunlar yıllar içinde oluyor ama aşı sayesinde hastalık yapmıyor. İnfluenza da her sene kendini değiştirdiği için hastalık yapma özelliği devam ediyor ama biz bunu yine aşılarla kontrol altına alabiliyoruz.

MUTASYON İYİ DE OLABİLİR KÖTÜ DE

Şunu unutmamak lazım; bu mutasyon iyi de olabilir kötü de. Şu an tüm dünyada aşı çalışmaları yapılıyor; belki 1 yıl sonra çıkacak. Ancak virüs kendini değiştirdiğinde aşının etkisiz olma ihtimali var. Bu durumda toplum bağışıklığının artması daha sağlıklı bir yöntem. Tabi ki aşılanması gereken yaşlılar, kronik hastalar gibi bir grup hep olacak.

VAKA SAYILARI BENİ KORKUTUYOR

Prof. Dr. Tükek, Türkiye’deki vaka sayıları ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı:

Türkiye’deki son vaka sayılarından memnun değilim. Dün 2 binden fazla vaka vardı. Bu beni korkutuyor. Ayrıca sokakların, marketlerin kalabalığı da beni ürkütüyor açıkçası.

İnsanlar doğru şekilde maske takmıyor ki maske takmayanlar da çoğunlukta. İnsanlar sanki artık corona virüsünden korkmuyor. Bu çok yanlış. Bu iş uzadıkça, kökünü kazımadıkça hiçbirimize rahat yok. Bu salgını ancak birlikte yenebiliriz. Her bireyin sorumluluğu var.

MAYIS AYI ÇOK ERKEN, HAZİRAN’I BEKLEMELİYİZ

Ben insanlara Haziran ayına kadar biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini söylemek istiyorum. Eğer günlük vaka sayısı 100’ün altına düşerse tedbirleri kısmi olarak gevşetebiliriz. Ancak bu olmadığı sürece sıkı tedbirleri elden bırakmamalıyız. Mayıs ayı rahatlamak için çok erken.