Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 3 bin 250 personel alınacak

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu.

PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla yapılan duyuruda, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında alım yapılacağı belirtildi.

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Sözleşmeli sağlık personeli alımı duyurusu için Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet sitelerinin takip edilmesi gerekiyor.

250 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK

Sağlık Bakanlığı ayrıca, 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alınacağını da duyurdu.