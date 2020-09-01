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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 günlük ve haftalık raporlarını artık yayımlamıyor

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü vakalarının bölgelere ve yaş gruplarına göre dağılımı bilgilerinin yer aldığı raporları artık yayımlamıyor. 29 Haziran'da yayımlanmaya başlanan bu raporlar son olarak 26 Ağustos'da yayımlandı.

Sozcu.com.tr
12:28 -
Haberler Sağlık
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 günlük ve haftalık raporlarını artık yayımlamıyor

Sağlık Bakanlığı, 29 Haziran’dan itibaren COVID-19 için günlük ve haftalık durum raporları yayınlamaya başlamıştı. Ancak bakanlık 26 Ağustos’ta bu raporları yayımlamayı durdurdu.

GÜNLÜK VE HAFTALIK RAPORLARDA HANGİ VERİLER VAR?

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde, corona virüsü vakaları ile ilgili günlük ve haftalık raporlar yayımlamayı durduruldu.

Bakanlığın günlük raporlarında, yeni test sayısı, yeni vaka sayısı, hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı gibi bilgilerin yanı sıra, vakaların bölge, yaş ve cinsiyete göre dağılımı bilgileri yer alıyordu.

Haftalık raporlarda ise Türkiye’nin Epidemiyolojik Durumu ile ilgili bilgiler veren veriler paylaşılıyordu.

GÖRSEL: SAĞLIK BAKANLIĞI RESMİ SİTESİ

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