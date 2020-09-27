Çocukları virüsten koruma rehberi

Pandemininbaşlangıcında erişkin hastaların bulaş açısından daha riskli olduğu ileri sürülse de ilerleyen dönemde virüsün çocukları da tehdit ettiği ortaya çıktı. Bu nedenle uzmanlar küçük büyük herkesin tedbir alması gerektiğine dikkat çekti. Hal böyle olunca ister istemez gözler okula başlayan anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerine çevrildi. Ebeveynler tedirgin ve kararsız… Peki yüz yüze eğitim almaya başlayan minik öğrenciler için ne gibi riskler var? Hangi çocukların okula gönderilmesi daha tehlikeli? Aileler ne yapmalı? Dr. Hüseyin Kıyak, bu sorularımı şöyle yanıtladı.

OKUL ÖNCESİ MUAYENE ŞART

Okula başlayan çocukların okul öncesi mutlaka bir çocuk hekimi tarafından muayene edilmeleri, kansızlık ve vitamin eksikliği açısından değerlendirilmeleri ve aşılamalarının sorgulanması önerilir.

İŞTE HAYATİ TAVSİYELER

Aileler öncelikle çocuklarının herhangi bir şikayeti olup olmadığını yakından takip etmelidir. Semptomu olan çocuğu okula göndermemeleri gerekir. Mümkünse hekim kontrolü yaptırmalılar. Çocuklara hijyen kuralları (maske, sosyal mesafe ve el yıkama) mutlaka öğretilmelidir.

HASTALIĞI YAYABİLİRLER

Şimdiye kadar gösterilen veriler 18 yaş altında hastalığın görülme oranının yüzde 8.5 olduğu yönünde. Ancak hastalığın seyri altta yatan kronik hastalık ya da risk faktörüne göre değişmektedir. Çocuklar arasındaki bulaş oranı ile ilgili ise veriler kısıtlıdır. Semptomatik olan çocukların büyük çoğunluğunu adolesan (ergen) grup oluşturmaktadır. Dolayısıyla anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri salgını daha çok asemptomatik (belirtisiz) ya da daha hafif semptomlarla atlatmaktadır. Ancak bu yaş grubu hastalığı etraflarına yayabilir.

BU SORUNLARA DİKKAT!

Her ne kadar anaokulu ve 1. sınıf çağındaki çocuklar, hastalığı asemptomatik ya da hafif semptomlarla geçirseler de, bazı çocukların hastalığı ağır geçirebildiği gösterilmiştir. Genetik, nörolojik, metabolik ve kronik rahatsızlığı olan çocuklar hastalık açısından ciddi risk altındadır. Örneğin obezite, astım, akciğer hastalığı, diyabet ve immünsupresyonlu (bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar) çocuklar erişkinler kadar ciddi Covid-19 riski taşır.

AİLELERE 10 ALTIN ÖNERİ

1) Ateş ölçün, belirtileri takip edin.

2) Covid-19 pozitif kişi ile temas halinde çocuğunuzu okula göndermeyin.

3) Çocuğunuza maske takın, maskenin ağız ve burunu kapatacak şekilde doğru kullanımını öğretin.

4) Çantasına mutlaka yedek maske ve kişisel hijyen gereçleri koyun.

5) Yanına su koyun, dışardan su içmemesini öğütleyin.

6) El yıkama ve genel hijyen bilgileri verin.

7) Tuvalet eğitimini ve lavabo hijyenini öğretin.

8) Fiziksel mesafenin önemini anlatın.

9) Kirli ellerle ağzına, burnuna ve yüzüne temas etmemesini öğretin.

10) İyi beslenme, yeterli uyku, egzersiz, dinlenme ve akranları ile uygun koşullarda vakit geçirmelerini sağlayacak öz bakım becerisinin kazandırılması konusunda rol model olun.