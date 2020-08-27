Sonbaharı güçlü bir bağışıklıkla karşılayın

Bağışıklık sistemi güçlü olamayan kişilerde mevsim geçişleri soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara yakalanma riskinin artmasına ya da iyileşme süresinin uzamasına neden olur. “Bu yıl corona virüs riski nedeniyle bağışıklığımızı güçlü tutmak için beslenmemize dikkat etmeliyiz” diyen Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven şunları söyledi:

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak tek bir besin, vitamin ya da minerale bağlı olarak gerçekleşmez. Çinko, selenyum, demir, bakır, folik asit ve A, B6, C, E ve D vitamini eksikliklerinin bağışıklığı etkilediğine dair kanıtlar vardır. Ancak bağışıklığın gücü bir bütünün ufak parçalarının birbiri içindeki uyumu sayesinde var olur. Bu değişime uyum sağlamak için dengeli beslenme çok önemli.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Bağırsak sağlığımız ve bağışıklığımız ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Bağırsak sağlığımız bağışıklığımızın yüzde 80'ini oluşturur. Prebiyotik (domates, soğan, sarımsak, ceviz, fasulye, mercimek) ve probiyotik (ev yoğurdu, turşu, kefir, boza, tarhana, şalgam suyu) kaynağı besinler bağırsaklarda yararlı bakterilerin dengesini korurlar.

Her zaman önemli olan mevsimine uygun sebzelerin et seçenekleriyle en az vitamin, mineral kaybına uğrayarak kendi suyunda pişmesi çeşitliliği ve besleyiciliği de sağlar. Ana öğün olarak daha az kalori almanızı sağlayacak doyurucu çorbalar şeklinde tüketmeniz de iyi bir alternatif olabilir. Gereksiz tüketilen enerjiyi vücutta uygun yere yetiştirebilmekle uğraşmayan metabolizmanız bağışıklık hücrelerinizi yenilemeye fırsat bulacak ve bu sayede vücudunuzun direnci artacaktır.

UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN

Yeniden yemyeşil coşkulu halinde açmak için sararıp solan doğa gibi bizler de uyku ve dinlenmemize gereken önemi vermeliyiz. Bir gece bile az uyuduğumuz veya uyuyamadığımız zaman bağışıklığımız belirgin derecede azalır.

Uyku sadece soğuk algınlığı ve gribe karşı direnç geliştirmeye yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda bizi kanserli tümör hücrelerinden korumak için gerekli olan tutarlı ve sağlam bağışıklık hücrelerinin de oluşturulmasına yardımcı olur.

STRESİ ORTADAN KALDIRIN

Sonbaharda dökülen yapraklar gibi bedeniniz kadar zihninizin de arınmaya ihtiyacı vardır. Çünkü sağlık sadece hastalık olmaması durumu değil fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan iyilik hallerinin bir bütünüdür.

Yapıcı olmayan stres ve kötü ruh halinin sağlığa olan olumsuz yansımalarının hepimiz bilincindeyiz. Kendiniz için yapacağınız en iyi şeylerden biri, sizi gereksiz yere strese sokan faktörlerden kurtulmaya çalışmak ya da kabul edilebilir parçalara bölüp düzene sokmak olacaktır.