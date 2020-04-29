Dünyada toplam 774 kişinin ölümüne neden olan SARS virüsü Kasım 2202 yılında ilk olarak Çin’in Guangdong eyaletinde ortaya çıktı. Peki, SARS virüsü nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

SARS (ŞİDDETLİ AKUT SOLUNUM SENDROMU) NEDİR?

Şiddetli akut solunum sendromu (SARS), Kasım 2002’de Çin’in Guangdong eyaletinde ortaya çıkan ve daha sonra dünya çapında 29 ülkeye yayılan ve Hong Kong’da büyük salgınlara neden olan viral bir solunum hastalığıdır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, Kasım 2002’den 31 Temmuz 2003’e kadar 8.098 SARS vakası vardı; bunlardan 774 kişi hayatını kaybetti.

SARS, SARS ile ilişkili corona virüsü (SARS-CoV) adı verilen bir virüsten kaynaklanır. İlk olarak Nisan 2003’te tanımlandı ve soğuk algınlığına neden olan virüslerin çoğunu da içeren Coronaviridae ailesinin bir üyesidir. Corona virüsler, kuşlar ve memeliler de dahil olmak üzere birçok farklı hayvan türünde bulunmuştur.

SARS BELİRTİLERİ

Semptomlar grip benzeri ve ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, ishal ve titreme (titreme) içerir. Hiçbir bireysel semptom veya semptom kümesi SARS tanısı için spesifik değildir. Ateş en sık bildirilen semptom olmasına rağmen, özellikle yaşlı ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda başlangıç ölçümlerinde bazen yoktur.

Hastalığın ilk ve / veya ikinci haftasında öksürük (başlangıçta kuru), nefes darlığı ve ishal görülür. Şiddetli vakalar genellikle hızla gelişir, solunum sıkıntısına ilerler ve yoğun bakım gerektirir.

SARS TEDAVİSİ

Şu anda SARS için bir tedavi yoktur, ancak aşı bulmak için araştırmalar devam etmektedir. SARS olduğundan şüphelenilen bir kişi derhal hastaneye yatırılmalı ve yakın gözlem altında tecrit altında tutulmalıdır.

Tedavi esas olarak destekleyicidir ve aşağıdakileri içerir:

– Nefes alıp vermeyi kolaylaştırmak için oksijen desteği

– Pnömoniye neden olan bakterileri tedavi etmek için antibiyotikler

– Antiviral ilaçlar

– Akciğerlerde biriken sıvıyı azaltmak için yüksek doz steroidler

SARS VE CORONA VİRÜSÜ ARASINDAKİ FARKLAR

COVID-19’a neden olan virüs, 2003 SARS salgınına neden olan virüse benzer: her ikisi de corona virüsü tipidir. Halen çok şey bilinmiyor, ancak COVID-19 2003 SARS’dan daha hızlı yayılıyor gibi görünüyor.