Sinüzit kaynaklı baş ağrısı nasıl geçer?

Sinüzit, genelde bağışıklık sistemi zayıf, ani hava değişimlerine maruz kalan, yeteri kadar dinlenemeyen ya da burun içinde et büyümesi, deviasyon gibi darlık yapan sorunları olan kişilerde daha fazla görülür ve genellikle viral bir enfeksiyondan kaynaklanır. Şimdi, sinüzit baş ağrısı nasıl geçer? Gelin hep birlikte öğrenelim.

SİNÜZİT NEDİR?

Sinüzit, paranazal sinüslerde meydana gelen yaygın bir enflamasyonudur. Paranazal sinüsler burun ile aynı mukoza zarına sahiptir ve mukus adı verilen sümüklü bir salgı oluştururlar. Bu, burun pasajlarını nemli tutar ve kir parçacıklarını ve mikropları yakalar. Sinüzit, mukus biriktiğinde ve sinüsler iltihaplandığında ortaya çıkar.

Akut veya kronik olabilir ve virüsler, bakteriler, mantarlar, alerjiler veya hatta bir otoimmün reaksiyondan kaynaklanabilir. Sinüzitin farklı türleri vardır.

Bunlar:

Akut sinüzit: Bu 4 haftaya kadar süren ve en yaygın tiptir.

Subakut sinüzit: Semptomlar 4 ila 12 hafta arasında normal akut dönemden daha uzun sürer.

Kronik sinüzit: Semptomlar 12 hafta sonra devam eder veya sürekli tekrar eder. Daha invaziv tedaviye ve muhtemelen cerrahiye ihtiyaç duyabilir.

Rahatsız edici ve ağrılı olmasına rağmen, sinüzit genellikle tıbbi müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden geçer. Bununla birlikte, semptomlar 7 ila 10 günden fazla sürerse veya ateş veya kötü bir baş ağrısı varsa, doktorunuza başvurmanız gereklidir.

SİNÜZİT BELİRTİLERİ

Baş ağrısı çoğu durumda sinüzitin en temel belirtilerinden biridir. Baş ağrısının yanı sıra aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçı varsa sinüzitten şüphelenilebilir.

Bunlar;

– Burun tıkanıklığı,

– Yeşil-sarı burun veya geniz akıntısı,

– Yüzde, yanaklarda, alında veya gözlerde hassasiyet ve baskı,

– Boğaz ağrısı, diş veya kulak ağrısı,

– Özelikle geceleri öksürük,

– Koku veya tat almada azalma,

– Ağız kokusu,

– Ateş,

– Yorgunluk,

– Ses değişiklikleridir.

SİNÜZİT TEDAVİSİ

Tedavi seçenekleri durumun ne kadar sürdüğüne bağlıdır.

Akut ve subakut sinüzit

Akut vakaların çoğu tedavi olmadan düzelir. Bununla birlikte, sinüzit rahatsız edici olabilir, bu nedenle insanlar semptomları hafifletmek için genellikle ev ilaçları ve reçetesiz (OTC) ilaçlar kullanırlar.

Sinüzite iyi gelen bazı evde uygulayabileceğiniz yöntemler:

Buhar banyosu

Buhar solumak sinüs dokusunu yatıştırmaya yardımcı olur ve onların temizlemenizi sağlar.

Tuzlu su ile burun banyosu

Sinüs boşluklarında bulunan mikropları ve tıkalı mukozaları açmak için tuzlu su çözeltisi de iyi bir alternatiftir.

Yüksek bir yastık kullanın

Sırt üstü yatmak, burundaki mukus birikimini ve sinüs basıncınızı artırarak uyku kalitesini bozabilir ve bu yüzden yüksekte yatarak sinüs birikimini önleyerek daha rahat nefes alabilirsiniz.

Tarçın

Sinüzitten kaynaklanan baş ağrısını hafifletmek için idealdir. Bir yemek kaşığı tarçın tozunu su ile karıştırıp üzerine yarım çay kaşığı sandalağacı tozu ilave edin. Hazırladığınız bu macunu alnınıza, özellikle gözlerin üst taraflarına sürün. Ağrıların hafiflediğini hissedeceksiniz.

Soğuk Kompres

Sinüzit ağrıları ile beraber göz altlarında şişmeler sık karşılaşılan durumlardır. Buz torbası ile soğuk kompres yaparak şişlikleri dindirebilir ve sinüs ağrınızı hafifletebilirsiniz.

Fesleğen masajı

Birkaç taze fesleğen yaprağını ezdikten sonra, toz zencefil ve bir çay kaşığı karanfil ile karıştırıp alnınıza masaj yapın.

Kekik yağı

Kekik, çok güçlü antibakteriyel, antifungal ve antioksidan özelliklerinden dolayı sinüzite iyi gelen bitkilerdendir. Kekik yağını, günde iki kere dilinizin altına 1-2 damla damlatarak ya da suyunuza da damlatarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda sinüzit ağrılarınız için kekik çayı da içebilirsiniz.

Acı yiyin

Acı yemek sinüs ağrısını hafifletiyor ve tıkanan sinüslerin açılmasını sağlayabiliyor. Midesinde rahatsızlık olanların dikkat etmesi tavsiye edilir.

Kronik sinüzit

Kronik sinüzit genellikle bakteriyel değildi. Bu nedenle antibiyotiklerin semptomları ortadan kaldırması olası değildir. Bir mantar enfeksiyonu antifungal ilaçlarla tedavi edilebilir. Kortikosteroid spreyler tekrarlayan vakalarda yardımcı olabilir, ancak bunun için reçete ve tıbbi gözetim gerekir.

Ameliyat

Sinüzitin kronikleşmesine neden olan anatomik sorunların düzeltilmesi veya kronikleşmiş iltihabın temizlenmesi amacıyla yapılır.

İLGİLİ HABER Sinüzite ne iyi gelir?