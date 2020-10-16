Son dakika… Bakan Koca’dan açıkladı: İstanbul ve Bursa’da artış eğilimi var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum’da basın toplantısı düzenliyor. Koca, “Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz” dedi.

Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Salgına karşı 7 aydır gece gündüz çalışma yapıyoruz. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitesinin yetersiz olduğunu gördük. Bizim sağlık sistemimiz başarılı bir şekilde mücadele etti.

* Birkaç haftadır ülke genelinde düşüş yaşadık. 1 haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz.

* Vatandaşlardan istirhamım geçen haftalardaki düşüşe güvenerek rehavete kapılmayalım.

* Kalabalıktan ve yakın temastan uzak duralım. Maskelerimizi çıkarmayalım ellerimizi sık sık yıkayalım. bu tedbir bizi sadece coronadan değil grip ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarında da bizi koruyor.

* Bizler tedbirimizi alalım ki sağlık çalışanlarımız nefes alabilsin.