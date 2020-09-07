Son dakika… Sağlık Bakanlığı açıkladı! 15 yaş altı 12 ölüm bildirilmiş

Sağlık Bakanlığı’nın 24-30 Ağustos 2020 tarihleri arasını kapsayan Covid-19 Haftalık Durum Raporu’na göre bu tarihler arasında toplam 700 bin 942 test yapıldı. Yine aynı tarihleri kapsayan sürede, toplam 10 bin 297 yeni vaka bildirildiği belirtilirken, 205 ölüm, 3 bin 886 hastaneye yatırılan ve 11 bin 212 entübe edilen hasta sayısı olduğu belirtildi.

Rapora göre 24-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında en yüksek yeni vaka sayısı Batı Anadolu’da görüldü. En az vakanın ise 64 kişi ile Batı Marmara’da görüldüğü bilgisi yer alıyor.

TOPLAM VAKALARIN YÜZDE 49’U KADIN

Bakanlık, raporunda salgının başından beri elde edilen verilere de yer verdi. Raporda şimdiye kadar tespit edilen 269 bin 550 toplam vaka sayısının yüzde 49’unun kadın, yüzde 51’inin erkek olduğu belirtildi.

EN ÇOK VAKA 25-49 YAŞ ARALIĞINDA GÖRÜLÜYOR

Tüm vakaların 18 bin 563’ünü 15 yaş ve altı çocuklar (Yüzde 6,9)

37 bin 456’sını 15-24 yaş aralığı kişiler (Yüzde 13,9),

133 bin 78’ini 25-49 yaş aralığı kişiler (Yüzde 49,4),

50 bin 303’ünü 50-64 yaş aralığı kişiler (Yüzde 18,7),

23 bin 358’ini 65-79 yaş aralığındaki kişiler (Yüzde 8,7),

6 bin 791’ini ise 80 yaş ve üzeri kişiler oluşturuyor. (Yüzde 2,5)

Raporda ayrıca; ‘Onaylanan vakaların içinde yaşı bilinmeyen sadece 1 vaka mevcuttur. Son 7 gün içinde, 100 bin kişiye düşen en yüksek yeni COVID-19 vaka sayısı 80 yaş ve üzeri erkek bireylerde görülmüştür’ bilgisi de yer aldı.

Haftalık durum raporunda yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Türkiye’de toplam 6 bin 326 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor. Onaylanmış vakaların içindeki ölüm hızının yüzde 2,35 olduğu belirtiliyor. Raporda en düşük ölüm hızının yüzde 0,03 ile 2-4 ve 15-24 yaş grubunda gerçekleştiği, en yüksek ölüm hızının ise yüzde 25,77 ile 80 yaş ve üzeri gruba ait olduğu belirtildi.

15 YAŞ ALTI 12 ÖLÜM BİLDİRİLDİ

Rapordaki diğer önemli bilgiler şöyle:

*COVID-19 nedeniyle vefat eden 6 bin 326 kişiden 3 bin 930'u (yüzde 62) erkek, 2 bin 396'sı (yüzde 38) kadındır.

Ölümlerin 4 bin 491'i (yüzde 71) 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşmesine rağmen vaka sayılarının sadece yüzde 11’i bu yaş grubundadır.

*Şimdiye kadar 15 yaş ve altı çocuklarda COVID-19 nedeniyle 12 ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

*Bakanlığın yayımladığı rapora göre;

2 yaşından küçük 6 çocuk,

2-4 yaş arasında 1 çocuk,

5-14 yaş arasında 5 çocuk,

15-24 yaş arasında 10 genç,

25-49 yaş arasında 397 genç ve yetişkin

50-64 yaş arasında bin 416 yetişkin

65-79 yaş arasında 2 bin 741 ve

80 ve üzeri yaşlarda bin 750 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

*Son 7 gün içinde 100 bin kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı, Orta Anadolu, Batı Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde 15'ten büyüktür.

*Malatya 37,6, Kayseri 33,3 ve Konya 31,7 ile büyükşehirler arasında en yüksek son 7 gün insidansına sahip olan illerdir. Diğer taraftan büyükşehirler arasında son 7 güne ait 100 bin kişiye düşen en düşük yeni COVID-19 vaka sayısı Balıkesir için 2,2, Tekirdağ için 1,1 ve Hatay için 0,9'dur.