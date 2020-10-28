Türk Eczacılar Birliği uyardı: Uygunsuz maske satışına dur denilmeli

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile birlikte vatandaşlar kendi önlemlerini almaya devam ediyor. Bu noktada kullanımı pek çok yerde zorunlu olan maskeler, koruyucu tedbirlerde ön plana çıkıyor. Türk Eczacılar Birliği, maskelerin doğru yerde üretilmedikleri, doğru şekilde kullanılmadıkları ve doğru şekilde imha edilmedikleri takdirde virüsün kendisi kadar zararlı başka sonuçlara da sebep olduğunu açıkladı.

DOĞRU VE HİJYENİK ŞEKİLDE SATIŞA SUNULMAYAN MASKELERE RASTLANMAKTADIR

Türk Eczacılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, maskelerin aksesuar amaçlı değil sağlık için kullanılması gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi, “Her şeyden önce maskelerin tıbbi birer ürün olduğu ve aksesuar maksatlı değil korunma maksatlı kullanıldığı unutulmamalıdır. Zira gelinen durumda hemen her yerde denetime tabi olmayan, doğru ve hijyenik şekilde satışa sunulmayan cerrahi maskelere rastlanmaktadır. Maskenin tek tek satılması, elden ele dolaşması, başka yerlerle temas etmesi gibi durumlar, corona virüsü dışında diğer enfeksiyon hastalıkları açısından da risk oluşturmaktadır”

ECZANELERDEKİ TÜM MASKELER GÜVENİLİR

Açıklamada eczanelerdeki tüm maskelerin güvenilir olduğu belirtilerek, “Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'nun Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı firmaların ürettiği maskeleri kullanmak son derece önemlidir. Eczanelerimizde bulunan tüm maskelerin denetime tabi olduğu, güvenilir olduğu unutulmamalıdır” ifade edildi.

YANLIŞ MASKE KULLANARAK SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Tek kullanımlık tıbbi maskeleri kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar atlandığında pek çok riski beraberinde getirdiği de ifade edilen açıklamada, maske takarken dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu uyarılarda bulunuldu:

* Maskeyi takmadan önce el hijyeni sağlanmalıdır.

* Maske dikkatli bir şekilde yerleştirilmeli; ağız ve burnu kapattığından emin olunmalı, burun kemerine sıkıştırılmalı ve yüzle arasında minimum boşluk sağlanmalıdır.

* Maske yüzdeyken maskeye dokunulmamalıdır.

BİR MASKE 4 SAATTEN DAHA UZUN SÜRE KULLANILMAMALI

* Nemlenmiş, ıslanmış maskeler çıkarılmalı, yeni ve kuru olan maskeyle değiştirilmelidir.

* Tıbbi maskeler tek kullanımlıktır, asla yeniden kullanılmamalıdır.

* Maskeler gün içerisinde periyodik aralıklarla değiştirilmeli, bir maske dört saatten daha uzun süre kullanılmamalıdır.

* Maskeyi değiştirirken iplerinden tutulmalı, bez kısmına asla dokunulmamalı ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.

* Kullanılmış maskeler varsa tıbbi atık kutularına atılmalı, çevrede böyle bir kutu bulunmuyorsa ağzı bağlı poşetlerle çöpe atılmalıdır.