Türk Tabipleri Birliği duyurdu: Dr. Turgut Erkutlu COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Corona virüsü salgınının başından itibaren 5 aydır en önde, izin yapamadan, dinlenemeden ve canlarını hiçe sayarak savaşıyorlarken, sağlık çalışanlarından gelen kötü haberler sıklaştı.

İKİ GÜN İÇİNDE 4 DOKTOR

Geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa Viranşehir'de bir tıp merkezinde görev yapan 46 yaşındaki doktor Abdurahman Demir’in corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiği haberi gelmişti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise, sadece iki gün içinde 4 doktorun corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Önce Aile hekimi Dr. Engin Ünaldı, Ağrı’da görev yapan Uzm. Dr. Ahmet Aydın Şener, Prof. Dr. Refik Çaylan ve son olarak da Dr. Turgut Erkutlu, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

‘SESİMİZİ DUYAN VAR MI?’

TTB’nin “Bir haftada beşinci meslektaşımızı yitirdik” diyerek paylaştığı acı haber #Ölüyoruz etiketi ile paylaşıldı:

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Bir haftada beşinci meslektaşımızı yitirdik” diyerek bir acı haber daha verdi: Dr. Turgut Erkutlu, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Sesimizi duyan var mı?

#Ölüyoruz

Mersin Şehir Hastanesi’nde görev yapan Dr. Turgut Erkutlu’yu da Covid-19 nedeniyle kaybettik.

Bir haftada beşinci meslektaşımızı yitirdik.

Acımız tarifsiz.

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