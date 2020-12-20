Yarın aile hekimlerini kaos bekliyor

Sağlık Bakanlığı 60 yaş üstü risk gruplarına grip (influenza) aşılarının ASM'lerde yapılacağını mesajla duyurdu, ancak ASM'lere risk grubundaki vatandaş sayısı kadar aşı göndermedi. Bu da Aile Hekimlerinin uykularını kaçırdı. Hafta sonunu zehir etti.

Büyük bir tedirginlik yaşayan hekimler sosyal medya gruplarında, platformlarda “Pazartesi sabahı çok büyük bir kalabalık ASM'lere başvuracak bu talepleri karşılanamayınca orada şiddet ortamı olacak, bulaş riskinin çok daha arttığı bir ortam oluşacak” kaygısını dile getirerek, kendilerini bir kaosun beklediği görüşünde birleşti.

ASM'LERİN SALONLARI YETMEYECEK

Vatandaşların cep telefonlarına mesajlar gittiğini, ancak mesaj giden kişi sayısı kadar aşının gelmediğini söyleyen TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, “Bir aile hekiminin bölgesinde risk grubuna giren 500 kişi varsa bunların tamamına bu mesaj gitti. Mesajı alan vatandaşlar Pazartesi sabahtan itibaren ASM'lere gidecekler. ASM'lere gönderilen aşı, SMS gönderilen kişi sayısı kadar değil. Bir ASM'ye 30 Aşı verip 500 kişiye yapılması isteniyor. Biz o 30 kişiyi neye göre seçeceğiz. Sanki bu sorunun muhatabı hekimler, sağlık çalışanlarıymış gibi bir sıkıntı yaşanacak. Sağlık çalışanları açısından şiddet riskini artıran faktörler olacak” dedi.

‘BİZİ KAOS BEKLİYOR’ ENDİŞESİ

Bütün Aile Hekimlerinin hafta sonunu büyük bir kaygı içinde geçirdiğini söyleyen Dr. Eroğulları, “Bütün ASM hekimleri ‘Pazartesi ne yapacağız' kaygısıyla şu anda zaman geçiriyor. O kadar büyük bir tedirginlik var ki, sosyal medya gruplarımızda, platformlarımızda, mesajlarımızda herkes ‘Pazartesi ne olacak' diye soruyor. Pazartesi sabahı çok büyük bir kalabalık ASM'lere başvurursa ve talepleri karşılanamazsa ne olacak? O insanlar geldiğinde sözel ve fiziksel şiddet riski olacak. Bulaş riskinin çok daha arttığı bir ortam olacak. ASM'lerin bekleme salonları bu kapasiteyi kaldıracak büyüklükte değil. Personel yetersizliği var. Bu kaotik durum hem sağlık çalışanların hem vatandaşların sağlığını tehdit eden bir boyuta varacak. Kısacası yarın sabah bizi bir kaos bekliyor” dedi.

COVİD-19 AŞISI ENDİŞESİ BAŞLADI

Az sayıdaki grip aşısının bile organize edilemediği bir süreçte, Covid-19 aşılamasının konuşulduğunu söyleyen Dr. Eroğulları, “Kasım ayı başında yapılması gereken aşılar plansızlık nedeniyle önümüzdeki bahara sarkacak gibi görünüyor. Grip aşısında yaşanan bu kaotik durumun çok hızlı bir şekilde yapılması planlanan Covid-19 aşısında yaşanmasının endişesini yaşıyoruz. Bu da bizi umutsuzluğa itiyor. Covid-19 aşılamasının sağlıklı bir zeminde uygulanması gerekiyor. Uygulama yapılırken sahada ki hekimlerin, meslek örgütlerinin görüşlerini ayrıntılı bir şekilde alarak çok daha sağlıklı bir aşılama süreci götürmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.