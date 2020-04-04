1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınacak? Sosyal yardım parası kimlere ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemeleri ödenmeye başlandı. Ancak ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan 1000 TL yardım parası için çok sayıda kişi başvuru yapmak istiyor. Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemelerinin 3 Nisan’dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi. PTT Kartı olan vatandaşlar 1.000 TL’lik desteği tüm kamu bankalarının ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

SOSYAL YARDIM PARASI DESTEĞİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.

Açıklamada ödeme tarihleri de şu şekilde belirtildi:

“Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan’da,

1 ve 6 olanlar ayın 2’sinde

2 ve 7 olanlar ayın 3’ünde

3 ve 8 olanlar ayın 4’ünde

4 ve 9 olanlar ayın 5’inde alacak.”

SOSYAL YARDIM SORGULAMA SAYFASI

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi d e Devlet sistemi üzerinden yapılır.