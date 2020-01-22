4A, 4B, 4C nedir? 4A, 4B, 4C kimleri kapsar?

Ülkemizde milyonlarca emekli var ve bu sayı her geçen gün artıyor. 4A, 4B ve 4C sistemlerinden birine bağlı olarak çalışanlar neye göre kategorize ediliyo,. 4A, 4B, 4C nedir, kimleri kapsar? Farkları nelerdir? İşte sigortalı çalışanların ve emekli olmaya yaklaşanların merakla beklediği soruların cevapları için hazırladığımız haberimizin detayları…

4A, 4B, 4C NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?

Türkiye’de, çalışan vatandaşların sosyal güvencelerden faydalanabilmeleri, şartlar tamamlandığında emeklilik hakkını kazanabilmeleri ve devlet tarafından istihdamın kontrol altında tutulabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı olan çeşitli sistemlere bağlı olarak çalışmaları gerekmektedir. Aynı zamanda çalışan her vatandaşın en büyük haklarından biri de bu güvencedir. İşte Sosyal Sigortala Kurumu’nun (SGK) üstlendiği bu görevde farklılık gösteren güvence sitemleri 4A, 4B ve 4C’nin kapsam alanları…

4A NEDİR? KİMLERİ KAPSAR?

4A eski adıyla SSK’ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. Bu da bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin çalışma alanını ifade eder. Şimdilerde 4A olarak adlandırılan sistem 5510 sayılı yasa gereği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında yer almıştır.

4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SSK yani şimdiki adıyla 4A emekli maaşı hesaplama için Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait olan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresinden sorgulama yapılmaktadır. Bu sorgulama için izlenecek adımlar;

Açılan sayfada, doldurulması istenilen bilgileri girin.

‘Sorgula’ seçeneğine tıklayın.

Sorgulanması istenen bilgiler;

TC Kimlik Numarası

SSK Sicil Numarası

Baba Adı

Nüfus İl

Doğum Tarihi

4B NEDİR? KİMLERİ KAPSAR?

4B grubu çalışanları eski adıyla BAĞ-KUR olarak hatırlayacaksınız. 4B grubu çalışanları, kariyer meslek grubu olarak adlandırılan meslekler dışında kalan kadroları kapsamaktadır. Örnek verecek olursak; mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru vb…

Bu kadro gruplarına ilk defa alınacak kişilerin öncesinde KPSS’ye girerek ÖSYM’nin ilan edeceği KPSS Tercih Klavuzu içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşuna ait boş kadroların uygunlarını tercih etmeleri durumunda, puanlara göre bilgisayar ortamında atama yerleştirme işlemi yapılmaktadır.

4C NEDİR? KİMLERİ KAPSAR?

4C grubu çalışanları daha önce Emekli Sandığı’na bağlı çalışanlar olarak adlandırılıyorlardı. Yani 4C çalışanları bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğunda Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın ortak görüşlerine bakılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevde, yine belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleşme ile çalıştırılan kişileri kapsamaktadır.

İLGİLİ HABER Bağ-Kur'dan emekli olmak için şartlar neler?