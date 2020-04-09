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Ankara Sigorta’dan acentelere destek

Ankara Sigorta, Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında acenteler lehine bir dizi kararlar aldığını açıkladı. 333 kasko branşında 3 aylık primi karşılayacak olan şirket, 12 taksit imkânı sunuyor ve komisyonu da yüzde 5 artırarak yüzde 20’ye çıkarıyor.

11:32 -
Haberler Sigorta
Ankara Sigorta’dan acentelere destek

Ankara Sigorta'dan yapılan açıklamada acentelerin ve iş ortaklarının bu zor zamanlarda yanında oldukları belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: “333 kasko branşımızda bugünden başlamak üzere Nisan ve Mayıs aylarında hususi ve kamyonet kullanım tarzında keseceğiniz tüm poliçelerinize 3 ay kasko primi bizden. (Poliçe sureleri 15 ay olacak). Bugünden başlayarak Nisan ve Mayıs ayında kesilecek olan hususi ve kamyonet kullanım tarzındaki kasko poliçelerimizde komisyon oranımızı yüzde 5 artırıyor ve bu dönemdeki poliçelerimize yüzde 20 komisyon veriyoruz.”

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