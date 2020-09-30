Araç muayeneleri için son gün! Muayenesiz araç kullanma cezası ne kadar?

Trafikteki motorlu taşıtların, belirtilen teknik şartlara uyup uymadığının tespiti için yapılan araç muayenesi bugün sona eriyor. Araç muayene süreleri 3 Nisan – 3 Temmuz arasında dolanlar için 17 Ağustos olan yeniden muayene yaptırma süresi geçtiğimiz aylarda 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı.

ARAÇ MUAYENE GECİKME CEZASI NASIL HESAPLANIR?

Araç muayenesi süresi geçen araçlardan muayene geçerlilik tarihinden itibaren gecikme bedeli alınmaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 25539 sayılı ve 31.04.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5228 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre bu gecikme bedeli muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin %5'i oranında tahsil edilir. Tahsil edilen bu tutar Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı’na aktarılmaktadır.

Ancak trafikten çekme belgesi alıp belli bir süre sonra tekrar trafiğe çıkan araçlardan trafikten çekildiği ve belgelenebildiği süre boyunca gecikme bedeli alınmaz.

Aynı zamanda araçların muayene süresinin kanıtlanamadığı durumlarda ise 01.01.2005 tarihi esas alınır. Gecikme bedeli bu tarihe göre tahsil edilmektedir.

Ayrıca 2020 yılı itibarıyla aracını muayeneden geçemeyen araç sahipleri için ceza 288 TL’ye çıkmış durumda. Yani muayene yapılmış bir araçla trafiğe çıkıldığı zaman 288 TL değerinde ceza ödemek mecburiyetinde kalınmaktadır.

ARAÇ MUAYENE GECİKME CEZASINI NASIL ÖĞRENECEKSİNİZ?

Türkiye’deki periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş TÜVTÜRK’ün resmi sitesinden yapabileceğiniz araç muayenesi sayesinde gecikme bedelini kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

TÜVTÜRK linki;

https://www.tuvturk.com.tr/gecikme-bedeli.aspx