BES pandemi stresini çabuk attı

Emeklilik şirketi yöneticileri, son günlerde verdikleri demeçlerde sıkça pandemi döneminde vatandaşların ‘tasarruf' yapmanın ve biriktirmenin önemini anladığı ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) büyümesini sürdürdüğü vurgusunu yapıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) verileri de şirket yöneticilerini doğruluyor. Corona virüs (Covid-19) salgınının şokunu üzerinden çabuk atan BES, Temmuz ayından beri sürekli büyüyor. EGM'nin, 3 Aralık tarihli son verilerine göre, BES'te toplam katılımcı sayısı 6 milyon 898 bin 34 kişiye ulaşırken, katılımcıların fon tutarı ise 135 milyar 756 milyon TL'ye yükseldi. Sistemde, katılımcı sayısı salgın öncesindeki seviyeye geri dönerken, son 5 aylık dönemde BES'e net, 60 bin 742 kişi katıldı.

TEMMUZ’DAN BERİ KATILIMCI SAYISI ARTIYOR

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de kasıp kavuran corana virüs salgınının etkisiyle, BES'in de salgında ilk dalganın yaşandığı aylarda irtifa kaybettiğini söylemek mümkün. EGM verilerine göre, 28 Şubat'ta yani salgın öncesinde 6 milyon 900 bin'i aşkın katılımcıya sahip BES'te katılımcı sayısı, 30 Haziran'da 6 milyon 837 bin 292 kişiye gerileyerek ‘dip' noktayı gördü. Ancak, normalleşme sürecinin etkilerinin hissedildiği temmuz ayından beri sürekli yükselişte olan BES'te net katılımcı sayısı, aralık başı itibarıyla şubat sonundaki seviyeyi yakaladı. Ekim ayından bu yana etkileri hissedilen salgında 2'nci dalganın ise şimdilik BES üzerinde kayda değer bir etkisi görülmedi.

FONLARIN GETİRİLERİNİ GÖRENLER SİSTEMDEN ÇIKMIYOR

Bir parantez açıp, emeklilik fon getirilerinin de BES katılımcıları üzerindeki etkisinden söz etmek gerekli. Geçtiğimiz günlerde, SigortaMedya'nın YouTube kanalı Sigorta Ekranı'na konuk olan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, programda, emeklilik fonlarının bu yıl katılımcılara ciddi anlamda reel getiri sağladığını belirterek, “Katılımcılarımız, fon performansını görünce sistemden

çıkma konusunda geri adım attı” dedi. Gerçekten de 2020 yılında yüzde 20'nin üzerinde seyreden emeklilik fonlarının ortalama reel getirisi, hem katılımcıları sistemde kalma ya da sisteme girme konusunda teşvik etti; hem de sistemde devlet katkısı dahil fon büyüklüğünün 156.7 milyar TL'ye ulaşmasında etkili oldu.

SALGINDA, BES’TE KATILIMCI SAYISINDAKİ ARTIŞIN SIRRI NE?

* Vatandaş birikim yapmanın önemini anladı.

* BES, alternatiflerle kıyaslandığında önemli bir yatırım aracı.

* ‘Yüzde 25 devlet katkısı', teşvik ediyor.

* Fonların getirileri de katılımcıyı cezbediyor.