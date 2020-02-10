Borçlanarak emekli olan gurbetçiler için yasa teklifi

Türkiye’den yurt dışı borçlanması ile emekli olan gurbetçiler, emekli maaşı bağlandıktan sonra yurt dışında çalışmaya başladıklarında Türkiye’den aldıkları emekli aylıkları kesiliyor. Türkiye’den emekli maaşı aldıktan sonra yurt dışında çalışmaya, sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya başlayanların, bu durumlarını SGK’ya bildirmemeleri halinde tespit edilmeleri durumunda emekli maaşları kesilere, kendilerine ‘yapılan ödelemeler, 10 yıla kadar geriye dönük olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilebiliyor. Ayrıca “Resmi belgede sahtecilik” başlıklı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 204’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre haklarında kovuşturma yapılıyor.

AYRIM SONA ERMELİ

CHP Mahmut Tanal, yasa teklifinin gerekçesinde Türkiye’de emekli olduktan sonra çalışmaya başlayan yurttaşlara izin verilmesine karşın, aynı hakkın yurtdışındaki vatandaşlardan esirgendiğini belirterek, bu durumun anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna işaret etti.