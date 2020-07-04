Emekli ikramiyeleri yatma tarihi belli mi? Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Türkiye'de bulunan yaklaşık 12 milyon emekli, yılda iki kez bayram önceleri ikramiye alıyor. Geçtiğimiz bayramda olduğu gibi bu bayramda da emekli ikramiyesinin bayramdan önce yatması bekleniyor. Emekli ikramiyelerinin artırılması için de farklı siyasilerin talepleri bulunuyor. İşte ayrıntılar…

BAYRAM İKRAMİYELERİ YATMA TARİHİ BELLİ Mİ?

Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz’da başlayacak. Bayram öncesinde yatılması planlanan emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaba geçmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti.

“EMEKLİ İKRAMİYELERİ ARTIRILSIN”

2018 yılından bu yana emeklilere verilen bayram ikramiyelerine, enflasyon oranı kadar zam yapılması istendi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘'Bayram ikramiyeleri enflasyona yenildi. 2018'de bir dolar 4,5 liraydı, bugün ise 7 liraya yaklaştı. İkramiyeler eriyor. Emekliler virüs nedeniyle de daha büyük risk altında. Bayram ikramiyeleri en az 1.300 lira olmalı ve her yıl enflasyon oranında zam da yapılmalı” dedi.