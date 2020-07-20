Emekli maaş zammı ile ek ödeme de arttı! 2020 emekli ek ödeme zammı ne kadar oldu?

Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri, her ay ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin kaldırılmasının ardından getirilen ek ödeme, emeklinin maaşına göre yüzde 4 ya da yüzde 5 olarak uygulanıyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor.

İlki Ocak ayında yapılan emekli maaş zammının ikincisi ise Temmuz ayında gerçekleşti. Geçim dertlerinin bir nebze azalması için emekli maaş zammını bekleyen vatandaşlara yüzde 5,75’lik oranında zam yapıldı.

EMEKLİ EK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU

Yeni emekli maaşlarıyla beraber 1, 578,46 TL alan emeklinin ek ödemesi 66,77 TL oldu. (2,331.96 TL alan emeklinin ek ödemesi 93.28) Emekliler ek ödemelerindeki artışı e Devlet üzerinden emekli aylık bilgilerini görüntüledikleri sayfadan görebilirler.

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 72 TL ZAM

En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 oranındaki zamla bin 263 liradan bin 335 TL oldu. En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseltildiği için bu emeklinin maaşı yine bin 500 TL olarak devam edecek. Bu emekli zammı hissetmeyecek…

EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİNE: 88 TL

En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamla bin 539 liradan bin 627 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK ÇİFTÇİ EMEKLİSİNE: 83TL

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamlanarak bin 451 liradan bin 534 liraya çıktı.