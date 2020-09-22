Emekli olurken kıdem tazminatı alınır mı?

Emekli olmak için işten ayrılan vatandaşlar kıdem tazminatı gibi bazı detayların nasıl şekilleneceğini merak ediyor. SGK’dan alınan bir yazı ile emekli olurken işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alınabiliyor. İşte Korkusuz Gazetesi’nin soru ve cevap köşesinden örnekle detaylar…

EMEKLİ OLURKEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM?

SSK girişim 1 Kasım 1999. 7344 gün primim oldu. Emekli olmaya hak kazanıyor muyum? Bir de kendim işten ayrılırsam tazminat için yazı alabilir miyim?

CEVAP: Emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayanlar, işlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabiliyor. Emekli olmak için; 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Ancak 7000 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 7000 günden fazla priminiz olduğundan SGK’dan ‘kıdem tazminatı alabilir yazısı’ alarak işverene ibraz edip işinizden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz.