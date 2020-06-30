İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Corona virüs salgınında vatandaşların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için işten çıkarma yasağı getirilmişti. 17 Nisan tarihinde çıkarılan işten çıkarma yasağı 17 Temmuz'a kadar devam edecekti ancak kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş feshi sınırlamasının 1 ay daha devam edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir.” diye konuştu.

17 TEMMUZ’DA BİTECEKTİ

Corona virüsü salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz’a kadar devam edecekti. 1 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ağustos’a kadar uzatılmış oldu.