Kasko yaptırmayanların aracının başına bir şey gelmesi durumunda katlanacakları zararı iki defa düşünmesi gerekebiliyor. Bundan dolayı Kasko sigortası, Türkiye'de bulunan sigorta türleri arasında isteğe bağlı bir sigorta olsa bile hemen hemen tüm araç sahiplerinin ilk tercihidir. Kasko sigortası, kaza sonrası ödenen tazminatın yanı sıra yanma, çarpılma, çalınma ve aracın kullanılamayacak duruma gelmesi durumlarını da kapsamaktadır. Tüm bu şartlar göz önünde bulundurulduğu zaman kaska poliçe fiyatlarını belirleyen birçok farklı faktör olduğu da kaçınılmaz ve tüm bu faktörlerin ortaya çıkarttığı poliçe fiyatları çoğu zaman kafanızı karıştırabilir. Eğer siz de kasko sigortası yaptırmayı düşünüyorsanız kasko fiyatı hesaplaması yapmak istiyorsunuzdur. Peki, kasko ücreti nasıl hesaplanır?

KASKO ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Daha önce de dediğimiz gibi aracınız için kasko sigortası seçerken aracın markası, modeli, yılı, motor hacmi dışında sonradan ilave edilen aksesuar ya da cihazlar, sürücünün ehliyet süresi, kaza yapıp yapmamış olması, plakası gibi değişken faktör bulunmaktadır. Bunun dışında farklı sigorta şirketlerine ait farklı kasko paketleri de mevcuttur. Bu paketlerde standart teminatları haricinde ek teminatlar da yer almakta ve kasko ücretleri de bu şekilde son halini almaktadır.

Kasko sigortası fiyatlarını hesaplarken yapılan ilk işlem, aylık olarak yayınlanan ve tüm araçların modellerine ve yaşlarına göre değerlerinin belirlendiği araç kasko değeri listesinden yararlanmaktır. Bu kasko değer listesi temel alınarak hesaplanan kasko sigortası fiyatının üzerine araç sahibinin istediği diğer teminatlar eklenir ve poliçe bedeline ulaşılır.