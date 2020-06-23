Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Normalleşme ödeneği nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sıkça merak edilen konulardan olan kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, pandemi döneminde iş yerlerine sağlanan kısa çalışma ödeneği desteğinin uzatılmayacağı açıkladı. Kısa çalışma ödeneği yerine, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte ‘Normalleşme desteği’ çalışmasının başlatılacağı belirtildi. İşte Bakan Selçuk tarafından yapılan kısa çalışma ödeneği açıklamaları ve normalleşme ödeneği hakkındaki bilgiler…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI? NORMALLEŞME ÖDENEĞİ NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili, “Kısa çalışma işin tamamen durdurulmasını esas alıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneklerini çok hızlı bir şekilde yürüttük. Ama biz 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Bu kapsamda iş yerleri işe başladıkları için bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Normalleşme desteği altında daha etkin bir modelle çalışıp süreci kısa çalışmadan çıkarıp normalleşme sürecine götüreceğiz” dedi.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

İşçi çalıştıran tüm işverenler, eğer üstteki koşulu sağlayabiliyorsa, kısa çalışma ödeneği için İŞKUR’a başvurabiliyor.

Salgın gibi bir zorlayıcı sebeple iş yerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler bir haftalık süreden sonra başlıyor. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene ait.

Kısa çalışma ödeneğinden yapılan ödemeler işçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğinden mahsup ediliyor. Ancak kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili.