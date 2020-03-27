Kredi kartı borçları ve kredi borçları ertelensin çağrısı!

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, koronavirüs ile savaşta bankaların uygulamalarını değerlendirdi. Deniz, bazı bankaların kredi kartı veya kredi ödemelerinin ötelenmesinde, faiz uygulanacağı yanıtı verildiğinin belirlendiğine dikkat çekti. Deniz, “Milyonlarca tüketicinin bankalara; kredi kartı, taşıt, konut ve bireysel kredi ödemesi bulunuyor. Borç ötelemesi yapacağını duyuran bankaların, öteleme işlemine faiz uygulamasının tüketici açısından hiçbir yararı bulunmuyor.

TÜKETİCİ İFLAS ETMEMELİ

Bankacılık sektörü kârlarının bir kısmından vazgeçmeyerek, faiz almak suretiyle ödemeleri kaydırmakla yetiniyor. Aynı gemide olmak bu değildir. Olağanüstü koşullar nedeniyle hangi nitelikte olursa olsun tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini faizsiz öteleyin. Tüketici iflas ederse, para satacak kimse bulamazsınız” diye konuştu. (DHA)