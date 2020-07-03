Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çatısı altında bulunan SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ya da Emekli Sandığı (4C) kapsamında çalıştığı kurum ve kuruluşlarda prim ödemesi gerçekleşen vatandaşlar, çalışmalarını karşılığı olarak emekli olmayı beklemektedir. Yıllar boyu çalışmalarının karşılığı emekli olarak alacak olan birçok vatandaş emekli maaşı sorgulaması yapmaktadır. Emekli maaşı konusunda vatandaşların daha doğru bilgi alabilmesi adına detaylı bir haber hazırladık. İşte ne kadar emekli maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? sorularının cevaplarını bulabileceğiniz haberimiz…

NE KADAR EMEKLİ MAAŞ ALIRIM? EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşları vatandaşların sigortalı çalıştığı süre ve bu süre zarfında ödedikleri prim miktarı gibi bazı farklı kriterlere göre belirlenmektedir. Buna göre uzun süre çalışma hayatında bulunan yüksek primler ödenen kişiler daha fazla maaş almaktadırlar.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için;

Bağ-Kur yani 4B çalışanları ise bu işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Bunun için bu linke tıklayın.

Açılan sayfada öncelikle;

“Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi giriniz. e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz. Yönlendirildiğiniz sayfada “Kurumu” kısmından esnaf ya da tarım kısmını seçin. Daha sonra “Sorgula” seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayın.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için;

Memur emeklileri ise, bu linke tıklayarak sorgulamayı yapabilir.

Bunun için, açılan sayfada;

-Derece,

-Kademe,

-Hizmet Yılı,

-Hizmet Ayı,

-Aylık Tarihi,

-Kıdem Yılı ve

-Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle işleminizi tamamlamış olacaksınız.

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