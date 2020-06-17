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En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte en düşük 2020 emekli maaşı miktarı…

Geçtiğimiz aylarda Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi ile birlikte en düşük emekli maaşlarında artış yapılmıştı. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar? 2020 Emekli maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...

11:18 -
Haberler Sigorta
En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte en düşük 2020 emekli maaşı miktarı…

Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Corona virüse karşı düzenlenen toplantının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıklamış ve en düşük emekli maaşının artırıldığıı açıklamıştı. İşte, en düşük emekli maaşı…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Corona virüs ile Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıklamıştı. Erdoğan’ın açıkladığı pakete göre en düşük emekli maaşı 1500 lira oldu.

Emekliler bayram ikramiyelerini Nisan ayının başında almaya başladı.

Çankaya Corona Cumhurbaşkanı Ekonomi emekli
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