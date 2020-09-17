Normalleşme desteği nedir, kimler faydalanacak?

Corona virüs salgınında ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenlerinin sosyal güvenlik maliyetlerini azaltmak ve normalleşme sürecini hızlandırmak için iş yerlerine normalleşme desteği verilmeye başlandı.

NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Corona virüs salgınında kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine prim desteğine normalleşme desteği adı veriliyor. Bu destekle pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenlerin sosyal güvenlik maliyetleri azaltılmak suretiyle desteklenerek normalleşme süreci hızlandırılacaktır.

NORMALLEŞME DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Normalleşme desteğinden yararlanmak isteyen işletmelerde aranacak şartlar ise şu şekilde:

* 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinde yer alan prim desteğinden, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma/nakdi ücret desteğine başvurarak kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanan ve haftalık normal çalışma sürelerine dönen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenleri yararlanabilecektir.